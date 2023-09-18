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صنقور يؤكد أهمية الفوز الأول

9/18/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬صنقور‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المواجهة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلندي،‭ ‬كونها‭ ‬ستعطي‭ ‬اللاعبين‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المشوار،‭ ‬وأوضح‭ ‬صنقور‭ ‬‮«‬ندخل‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬برغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬بعد‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وسط‭ ‬استعدادات‭ ‬جيدة‭ ‬خاضها‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الصين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬صنقور‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬المميزين،‭ ‬وتم‭ ‬تعزيز‭ ‬الصفوف‭ ‬بلاعبين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬لتدعيم‭ ‬المنتخب،‭ ‬ومساعدة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬والمباريات‭ ‬القوية،‭ ‬وثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالظهور‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬ببداية‭ ‬المشوار‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬الأخير‭ ‬تواجهنا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلندي‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬عليه،‭ ‬لكن‭ ‬تبقى‭ ‬المباراة‭ ‬تجريبية‭ ‬وتختلف‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ويبدو‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلندي‭ ‬معروفاً‭ ‬لدينا‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬امكانيات‭ ‬وقدرات‭ ‬فنية‭ ‬لدى‭ ‬لاعبيه،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نوفق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬وكسب‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

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