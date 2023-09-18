صنقور يؤكد أهمية الفوز الأول

صنقور يؤكد أهمية الفوز الأول
التاريخ
9/18/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم علي صنقور على أهمية المواجهة الافتتاحية أمام المنتخب التايلندي، كونها ستعطي اللاعبين دفعة معنوية للمضي قدماً في باقي المشوار، وأوضح صنقور «ندخل هذه الدورة برغبة كبيرة في التعويض بعد التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وسط استعدادات جيدة خاضها المنتخب منذ وصوله إلى الصين». وأضاف صنقور «المنتخب يشارك في هذه الدورة بمجموعة من اللاعبين الشبان المميزين، وتم تعزيز الصفوف بلاعبين من أصحاب الخبرة لتدعيم المنتخب، ومساعدة اللاعبين الشبان على التعامل مع مثل هذه المشاركات والمباريات القوية، وثقتنا كبيرة في اللاعبين بالظهور بصورة قوية ببداية المشوار».
وأشار «خلال المعسكر التدريبي الأخير تواجهنا مع المنتخب التايلندي وتمكنا من التفوق عليه، لكن تبقى المباراة تجريبية وتختلف بصورة كبيرة عن المباريات الرسمية، ويبدو المنتخب التايلندي معروفاً لدينا بما يتمتع به من امكانيات وقدرات فنية لدى لاعبيه، ونتمنى أن نوفق في تحقيق نتيجة ايجابية وكسب نقاط المباراة».
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