عنان: جاهزون للمباراة الافتتاحية

أكد‭ ‬قائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬جاهز‭ ‬لمواجهة‭ ‬النيبال‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وأن‭ ‬المنتخب‭ ‬يتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬بتركيز‭ ‬عال‭ ‬بهدف‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬المستويات‭.‬

وقال‭ ‬عنان‭ ‬‮«‬ندخل‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬وطموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يطلب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات،‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬المنافس،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والتي‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دافعاً‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬وكسب‭ ‬التحدي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مشاركة،‭ ‬والمنتخب‭ ‬النيبالي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬خصماً‭ ‬سهلاً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬التركيز‭ ‬وتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬للخروج‭ ‬بالانتصار‭ ‬ونقاط‭ ‬المباراة‭ ‬الكاملة‭ ‬التي‭ ‬ستعطي‭ ‬المنتخب‭ ‬أفضلية‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المنافسات‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬عنان‭ ‬بأن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬حضر‭ ‬للمواجهة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬واللاعبون‭ ‬مصرون‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬والذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭.‬