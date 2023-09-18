عنان: جاهزون للمباراة الافتتاحية
التاريخ
9/18/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد قائد منتخبنا الوطني لكرة الطائرة ناصر عنان أن الفريق جاهز لمواجهة النيبال في المباراة الافتتاحية بدورة الألعاب الآسيوية وأن المنتخب يتطلع لتحقيق الانتصار في المباراة والنظر إلى كل مباراة بتركيز عال بهدف الظهور بأفضل المستويات.
وقال عنان «ندخل بمعنويات عالية وطموحات كبيرة في الذهاب بعيداً في هذه المشاركة، ورفع علم البحرين عالياً في هذا المحفل الآسيوي، الأمر الذي يطلب التركيز على كل مباراة، وتقديم أفضل المستويات، دون النظر إلى المنافس، خصوصاً بعد الصورة التي ظهر بها المنتخب في بطولة آسيا الأخيرة، والتي نأمل أن تكون دافعاً للمنتخب في تقديم أفضل المستويات وكسب التحدي في هذه المشاركة».
وتابع «المباراة الأولى دائماً ما تكون مهمة في أي مشاركة، والمنتخب النيبالي لن يكون خصماً سهلاً، وهو ما يتطلب منا التركيز وتقديم مباراة كبيرة للخروج بالانتصار ونقاط المباراة الكاملة التي ستعطي المنتخب أفضلية التأهل للدور القادم من المنافسات».
وأوضح عنان بأن الجهاز الفني والإداري حضر للمواجهة بشكل جيد واللاعبون مصرون على التمثيل المشرف والذي يتناسب مع المكانة التي تتمتع بها لعبة كرة الطائرة.
MENAFN18092023000055011008ID1107094162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.