منتخبنا لكرة الطائرة يدشن مشواره بملاقاة النيبال

منتخبنا لكرة الطائرة يدشن مشواره بملاقاة النيبال
التاريخ
9/18/2023 7:30:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يدشن منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مشواره في دورة الألعاب الآسيوية بمواجهة مهمة أمام منتخب النيبال في الساعة 2:30 ظهراً (9:30 صباحاً بتوقيت البحرين)، وذلك لحساب المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما المنتخب الإيراني، وتبدو فرصة المنتخب سانحة للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، وهو ما يجعل من حظوظ المنتخب كبيرة في ظل فارق الامكانيات بين منتخبنا ونظيره النيبالي.
وتعد مباراة اليوم بوابة التأهل الرئيسية إلى الدور المقبل في الدورة، قبل مواجهة المنتخب الإيراني وصيف آسيا في المباراة الثانية، حيث يضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني روبين ولوشين تركيزه على المواجهة الأولى التي يدشن من خلالها طموحاته الكبيرة في تحقيق الانتصار بهدف التأهل المبكر وعدم الدخول في دائرة الحسابات المعقدة بالمباراة الثانية والأخيرة بالمجموعة.
ويدخل المنتخب منافسات الدورة بعد مشاركته الأخيرة في بطولة آسيا وتقديم لمستويات جيدة، يأمل من خلالها في الاستفادة من حالة الانسجام بين اللاعبين والمستوى الذي وصل إليه المنتخب لتسجيل بداية قوية تعطي المنتخب دافعاً نحو بقية المشوار.
ويقود منتخبنا المدرب الأرجنتيني روبين ولوشين بمساعدة مواطنه بابلو لويس والوطنيين ياسين الميل ومحمد سلمان، وتضم قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعباً وهم محمود العافية، ناصر عنان، محمد يعقوب، عباس سلطان، علي إبراهيم، حسين علي، محمد جاسم، أيمن هرونة، علي حبيب، سيد هاشم عيسى، عباس الخباز وحسين الجشي.
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