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منتخبنا لكرة الطائرة يدشن مشواره بملاقاة النيبال

9/18/2023 7:30:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يدشن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بمواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬النيبال‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬30‭ ‬ظهراً‭ (‬9:30‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جوارهما‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني،‭ ‬وتبدو‭ ‬فرصة‭ ‬المنتخب‭ ‬سانحة‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬الامكانيات‭ ‬بين‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونظيره‭ ‬النيبالي‭.‬

وتعد‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬بوابة‭ ‬التأهل‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬وصيف‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬يضع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬روبين‭ ‬ولوشين‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يدشن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬طموحاته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬بهدف‭ ‬التأهل‭ ‬المبكر‭ ‬وعدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭ ‬بالمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬بالمجموعة‭.‬

ويدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬وتقديم‭ ‬لمستويات‭ ‬جيدة،‭ ‬يأمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمستوى‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المنتخب‭ ‬لتسجيل‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬تعطي‭ ‬المنتخب‭ ‬دافعاً‭ ‬نحو‭ ‬بقية‭ ‬المشوار‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬روبين‭ ‬ولوشين‭ ‬بمساعدة‭ ‬مواطنه‭ ‬بابلو‭ ‬لويس‭ ‬والوطنيين‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬ومحمد‭ ‬سلمان،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬12‭ ‬لاعباً‭ ‬وهم‭ ‬محمود‭ ‬العافية،‭ ‬ناصر‭ ‬عنان،‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬عباس‭ ‬سلطان،‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة،‭ ‬علي‭ ‬حبيب،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬عباس‭ ‬الخباز‭ ‬وحسين‭ ‬الجشي‭.‬

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