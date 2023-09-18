Tuesday, 19 September 2023 03:10 GMT

البحرين تدشن مشاركتها بآسياد هانغتشو 2022((الأحمر الأولمبي)) يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة تايلند

9/18/2023 7:30:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هانغتشو – عيسى عباس: الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تدشن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركتها‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬عبر‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬وهي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الشراع،‭ ‬التجديف،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬المصارعة،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الرماية‭.‬

وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالدورة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والكويت‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تايلند،‭ ‬ويتأهل‭ ‬المنتخبين‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للدورة‭ ‬والذي‭ ‬ستبدأ‭ ‬معه‭ ‬مباريات‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭.‬

ويسعى‭ ‬الأحمر‭ ‬الأولمبي‭ ‬لتحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬والانتصار‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مبارياته‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تايلند‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ (‬11:00‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقات‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬والتأهل‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة،‭ ‬والتي‭ ‬يأمل‭ ‬‮«‬الأحمر‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تاريخاً‭ ‬جديداً‭ ‬للمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهوزية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬انتهاءه‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعسكرات‭ ‬الخارجية‭ ‬والمباريات‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيك‭ ‬ويساعده‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬صنقور،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬حسين‭ ‬هرونة،‭ ‬عبدالله‭ ‬نمر،‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد،‭ ‬أحمد‭ ‬ضياء،‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬سلمان‭ ‬عادل،‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬حسن‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬حسين‭ ‬عطية،‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬حيدر،‭ ‬هاني‭ ‬طه،‭ ‬علي‭ ‬عدنان،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬ومحمود‭ ‬محمد‭.‬‮

أجواء‭ ‬حارة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مرانه‭ ‬الأخير‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الملاعب‭ ‬الفرعية‭ ‬بالدورة،‭ ‬وذلك‭ ‬استعداداً‭ ‬للمواجهة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬حارة‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬التي‭ ‬سيعتمدها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭.‬

MENAFN18092023000055011008ID1107094160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث