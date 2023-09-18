البحرين تدشن مشاركتها بآسياد هانغتشو 2022((الأحمر الأولمبي)) يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة تايلند

البحرين تدشن مشاركتها بآسياد هانغتشو 2022((الأحمر الأولمبي)) يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة تايلند
التاريخ
9/18/2023 7:30:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هانغتشو – عيسى عباس: الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تدشن مملكة البحرين مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل، عبر المنافسة في 17 لعبة رياضية وهي كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، كرة الطاولة، رفع الأثقال، الدراجات الهوائية، الشراع، التجديف، التايكوندو، الجودو، الجوجيتسو، المصارعة، الملاكمة، الألعاب الإلكترونية، الرماية.
وتنطلق منافسات كرة القدم وكرة الطائرة قبل موعد الافتتاح الرسمي للدورة بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.
وأوقعت قرعة منافسات لعبة كرة القدم بالدورة منتخبنا في المجموعة الخامسة مع كوريا الجنوبية والكويت بالإضافة إلى تايلند، ويتأهل المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث إلى الدور الثاني للدورة والذي ستبدأ معه مباريات إخراج المغلوب.
ويسعى الأحمر الأولمبي لتحقيق بداية قوية في المجموعة والانتصار في أول مبارياته التي تجمعه مع منتخب تايلند في الساعة 4:00 مساء الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 (11:00 صباحاً بتوقيت البحرين)، وذلك بهدف المضي قدماً في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16، مع فرصة كبيرة لمنتخبنا في تحقيق الخطوة الأولى والتأهل.
وتأتي مشاركة كرة القدم في الآسياد للمرة السابعة، والتي يأمل «الأحمر الأولمبي» في أن يكتب من خلالها تاريخاً جديداً للمشاركة البحرينية في كرة القدم، خصوصاً في ظل الجهوزية التي يتمتع بها المنتخب بعد انتهاءه من المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في البحرين، إضافة إلى المعسكرات الخارجية والمباريات الودية التي خاضها المنتخب في الفترة الأخيرة.
ويقود المنتخب المدرب الكرواتي داريو باسيك ويساعده المدرب الوطني علي صنقور، وتضم قائمة المنتخب كلاً من حسين عبدالكريم، حسين هرونة، عبدالله نمر، عبدالله الأحمد، أحمد ضياء، عبدالله علي، مبارك محمد، عبدالله الخلاصي، سلمان عبدالله، محمد عبدالقيوم، سلمان عادل، خليل إبراهيم، حسن عيسى، علي محمد، أحمد عبدالحميد، حسين علي، حسين عطية، سيد جواد حيدر، هاني طه، علي عدنان، سيد محمد عدنان ومحمود محمد.
أجواء حارة في التدريب الأخير
وخاض منتخبنا الوطني مرانه الأخير يوم أمس على إحدى الملاعب الفرعية بالدورة، وذلك استعداداً للمواجهة الافتتاحية، وسط أجواء حارة لم تمنع الجهاز الفني واللاعبين من وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية التي سيعتمدها المنتخب في مباراته الافتتاحية.
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