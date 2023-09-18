البحرين تدشن مشاركتها بآسياد هانغتشو 2022((الأحمر الأولمبي)) يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة تايلند





تدشن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركتها‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬عبر‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬وهي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الشراع،‭ ‬التجديف،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬المصارعة،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الرماية‭.‬

وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالدورة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والكويت‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تايلند،‭ ‬ويتأهل‭ ‬المنتخبين‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للدورة‭ ‬والذي‭ ‬ستبدأ‭ ‬معه‭ ‬مباريات‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭.‬

ويسعى‭ ‬الأحمر‭ ‬الأولمبي‭ ‬لتحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬والانتصار‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مبارياته‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تايلند‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ (‬11:00‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقات‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬والتأهل‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة،‭ ‬والتي‭ ‬يأمل‭ ‬‮«‬الأحمر‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تاريخاً‭ ‬جديداً‭ ‬للمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهوزية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬انتهاءه‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعسكرات‭ ‬الخارجية‭ ‬والمباريات‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيك‭ ‬ويساعده‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬صنقور،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬حسين‭ ‬هرونة،‭ ‬عبدالله‭ ‬نمر،‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد،‭ ‬أحمد‭ ‬ضياء،‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬سلمان‭ ‬عادل،‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬حسن‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬حسين‭ ‬عطية،‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬حيدر،‭ ‬هاني‭ ‬طه،‭ ‬علي‭ ‬عدنان،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬ومحمود‭ ‬محمد‭.‬‮

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أجواء‭ ‬حارة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مرانه‭ ‬الأخير‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الملاعب‭ ‬الفرعية‭ ‬بالدورة،‭ ‬وذلك‭ ‬استعداداً‭ ‬للمواجهة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬حارة‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬التي‭ ‬سيعتمدها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭.‬