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اكتشاف مصدر جديد للمياه على سطح القمر

9/18/2023 7:29:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت دراسة حديثة عن أن موجات الإلكترونات التي تصل إلى القمر بشكل غير مباشر من الأرض والشمس، تساهم في تكوين مياه متجمدة على سطحه. وبحسب نتائج البحث الذي نشرته مجلة «نيتشر» الشهيرة تصل هذه الإلكترونات إلى القمر خلال انتقاله بين داخل وخارج الذيل المغناطيسي الذي يحدثه اندفاع كوكب الأرض عبر الفضاء.
ويضم هذا الذيل المغناطيسي طبقة بلازما مكونة من إلكترونات وأيونات عالية الشحنة، يتم سحبها من الغلاف الجوي للأرض ومن الرياح الشمسية، بحسب موقع «ساينس أليرت».
ويؤكد معد الدراسة وعالم الكواكب، شواي لي أن «المجال المغناطيسي للأرض يوفر مختبرا طبيعيا لدراسة عمليات تكوين المياه السطحية للقمر».

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