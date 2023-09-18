اكتشاف مصدر جديد للمياه على سطح القمر
التاريخ
9/18/2023 7:29:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت دراسة حديثة عن أن موجات الإلكترونات التي تصل إلى القمر بشكل غير مباشر من الأرض والشمس، تساهم في تكوين مياه متجمدة على سطحه. وبحسب نتائج البحث الذي نشرته مجلة «نيتشر» الشهيرة تصل هذه الإلكترونات إلى القمر خلال انتقاله بين داخل وخارج الذيل المغناطيسي الذي يحدثه اندفاع كوكب الأرض عبر الفضاء.
ويضم هذا الذيل المغناطيسي طبقة بلازما مكونة من إلكترونات وأيونات عالية الشحنة، يتم سحبها من الغلاف الجوي للأرض ومن الرياح الشمسية، بحسب موقع «ساينس أليرت».
ويؤكد معد الدراسة وعالم الكواكب، شواي لي أن «المجال المغناطيسي للأرض يوفر مختبرا طبيعيا لدراسة عمليات تكوين المياه السطحية للقمر».
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