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الجنائية تسقط مروجي خمور بـ 1500 زجاجة مستوردة ومحلية

9/18/2023 7:29:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
بعد بحث وتحر ومراقبة استمرت عدة أيام، استطاع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط وافدين يروجان الخمور المستوردة والمحلية في مدينة جابر الأحمد وبحوزتهما 1500 زجاجة خمر مستوردة ومحلية، وذلك خلال كمين نصب لهما.
وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن معلومات سرية وردت الى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأنه يوجد وافدان يروجان الخمور المستوردة والمحلية على زبائنهم في مدينة جابر الأحمد، وبعد بحث وتحر اتضح أن الوافدين من الجنسية الآسيوية لديهما مخزن للخمور في أحد المنازل بمدينة جابر الأحمد، وعليه تمت إرسال مصدر سري والاتفاق معهما على شراء عدد من زجاجات الخمر، وخلال عملية التسلم والتسليم تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض على الوافدين.
وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما يروجان الخمور، وانهما يستأجران منزلا في مدينة جابر الأحمد لتخزين الخمور، وعلى الفور توجه رجال المباحث الى المنزل وبعد إصدار إذن قانوني تمت مداهمته، حيث عثر على ما يقارب 1500 قنينة خمر مستورد ومحلي.
وعليه تم تحرير محضر وتسجيل قضية وإحالتهما الى الجهة المختصة.

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