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خيول الذكريات جديد راشد الماجد

9/18/2023 7:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم
«خيول الذكريات» قصيدة تعصف بها المشاعر والأحداث المليئة بالذكريات الجميلة التي عاشت في أعماق الروح واختلطت كلماتها وصورها الشعرية بالاشتياق والحداثة التي جاءت بها الشاعرة جموح حيث تقول:
«لو ان كل القصايد فيك تتلحن وتتمول بدندنها.. والحنها.. واغنيها.. وامولها».
لتواكب قصائدها حالة التطور التي نعيشها بمختلف المجالات، خصوصا ان القصيدة تفصح عن مكونات الروح الجميلة التي لازمت المحبوب منذ البدايات ومازالت تلازمها، وتبادلها العشق والشغف، وصفات المحبوب التي لا يمكن أن تكون في بشر بعده!
ومع جمال كلمات الأغنية كان لابد ان يقدمها صوت ليس كأي صوت، فهو صاحب صوت تسلم له أذنيك وحواسك بكل رضا، حيث أضاف راشد الماجد نكهة خاصة لهذه القصيدة بصوت دافئ مليء بالشجن، وصوت مخملي يتفرد به سندباد الأغنية العربية، حيث ترجم كلماتها بعذوبة صوته وإحساسه الكبير.
«خيول الذكريات» من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، ومن ألحان عادل عبدالله، وتوزيع محمد صالح ومكساج وماسترينغ م.جاسم محمد، وهندسة صوت معتز أبوحمدان، وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس وإدارة إنتاج وفيديو آرت علاء فياض وإشراف عام علي الخوار.

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