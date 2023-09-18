خيول الذكريات جديد راشد الماجد
التاريخ
9/18/2023 7:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم
«خيول الذكريات» قصيدة تعصف بها المشاعر والأحداث المليئة بالذكريات الجميلة التي عاشت في أعماق الروح واختلطت كلماتها وصورها الشعرية بالاشتياق والحداثة التي جاءت بها الشاعرة جموح حيث تقول:
«لو ان كل القصايد فيك تتلحن وتتمول بدندنها.. والحنها.. واغنيها.. وامولها».
لتواكب قصائدها حالة التطور التي نعيشها بمختلف المجالات، خصوصا ان القصيدة تفصح عن مكونات الروح الجميلة التي لازمت المحبوب منذ البدايات ومازالت تلازمها، وتبادلها العشق والشغف، وصفات المحبوب التي لا يمكن أن تكون في بشر بعده!
ومع جمال كلمات الأغنية كان لابد ان يقدمها صوت ليس كأي صوت، فهو صاحب صوت تسلم له أذنيك وحواسك بكل رضا، حيث أضاف راشد الماجد نكهة خاصة لهذه القصيدة بصوت دافئ مليء بالشجن، وصوت مخملي يتفرد به سندباد الأغنية العربية، حيث ترجم كلماتها بعذوبة صوته وإحساسه الكبير.
«خيول الذكريات» من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، ومن ألحان عادل عبدالله، وتوزيع محمد صالح ومكساج وماسترينغ م.جاسم محمد، وهندسة صوت معتز أبوحمدان، وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس وإدارة إنتاج وفيديو آرت علاء فياض وإشراف عام علي الخوار.
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