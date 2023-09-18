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الجابرية الحرة كوكبة من الكوادر الوطنية المبدعة والمواهب العالمية وراء استعراض فيكم طرب

9/18/2023 7:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
كشفت «الجابرية الحرة»، الشركة المنتجة للاستعراض الموسيقي البصري «فيكم طرب: ليلة مع ميامي»، والمقرر إقامته في الفترة من 28 الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق الفني الذي يعمل على العرض، مبينة أن العمل يقف وراءه كوكبة من الكوادر الوطنية المبدعة والمواهب العالمية المتخصصة في مجال العروض المسرحية والاستعراضية والحفلات الموسيقية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن العمل الذي يتولى إخراجه كل من مريم الخترش وجاسم القامس، قد استغرق التحضير له أكثر من سنة ونصف تم خلاله تنسيق فريق العمل وطرح الرؤية الإبداعية، مشيرة إلى أن تصميم المسرح تتولاه «ريبيكا براور»، والتي تختص بتصميم المسارح للعروض الحية والمسرح، فقد كانت ضمن فريق التصميم لأولمبياد لندن 2012، بالإضافة إلى تصميمها عددا من العروض المسرحية في لندن كعرض «بيكي بلايندرز» الحي وعددا من العروض بالتعاون مع «نتفليكس» و«بي بي سي» و«أمازون».
ويضم الفريق في تصميم الإضاءة تيري كوك الذي صمم مؤخرا عددا من حفلات النجوم العالميين مثل إيلتون جون، أديل، ورولينغ ستونز، وAC/DC وغيرهم الكثير، كما يتولى تصاميم الفيديو ستوديو «فلينت» بقيادة ليو فلينت والذي صاحب اسمه العديد من الاستعراضات العالمية ومنها «كولد بلاي، بيونسي»، ويرافق فلينت في عمله فريق تصميم فيديو كويتي بقيادة أحمد بودهام الذي سبق أن صمم عرض «الثمانينات» في الكويت، وعددا من الأعمال الأخرى بمجال التلفزيون، بالإضافة إلى شركة «ساند غلوب أنيميشن» الكويتية بقيادة سعود العنزي وصلاح سالم، حيث سبق لهم تقديم العديد من التصاميم والرسوم في العديد من الأعمال المحلية والخليجية.
أما تصميم الأزياء، فقد عهد إلى المصممة البريطانية سوزان كالكارني التي قدمت تصاميمها لأحد أضخم عروض «ديزني لاند» باريس الاستعراضية الشهيرة، والعديد من أعمال «سيكرت سينما» الحية مثل «ستار وورز» و«بريدجرتون» و«بليد رنر» وسبق أن أشرفت على الأزياء في فيلم «سايلنس» للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، ويرافق سوزان في العمل من الكويت عادل الأسعد وفريقه المختص بتنفيذ الأزياء والمكياج وسبق له تنفيذ العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية في الكويت وخارجها من بينها «مذكرات بحار» الذي تم عرضه في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
وفي الجانب الاستعراضي، يقود فريق تصميم الاستعراض شيلبي ويليامز التي تعمل في تصميم الاستعراضات المسرحية في لندن، أحدثها مسرحية «أوكلاهوما» التي حازت العديد من الجوائز المسرحية العام الماضي، كما قدمت استعراض «بحيرة البجع» والعديد من الأعمال الأخرى، ويعاونها في تصميم الاستعراض عائشة القطامي من الكويت، والتي تختص بنمط الـ «أفرو-بيتس» ولها استوديو خاص.
أما الجانب الموسيقي، فقد أتى كويتيا بحتا ليتماشى مع روح وموسيقى فرقة «ميامي»، فيشرف عليه د.أحمد الصالحي من شركة «سين» للإنتاج الفني والذي يقود فريقا من نحو 30 موسيقيا وعازفا يرافقون «ميامي» في تقديم أغنيات العرض الذي سيكون بقيادة المايسترو د.خالد نوري، صاحب الخبرة الكبيرة في قيادة الفرق الموسيقية والذي أعاد توزيع الأغنيات بمصاحبة حصة الحميضي، بينما يتولى هندسة المعدات الصوتية الإيطالي أندريا تاليا، الذي سبق وعمل مع مغنى الأوبرا العالمي أندريا بوتشيللي ورافقه في حفلات عديدة حول العالم.
جدير بالذكر أن عرض «فيكم طرب» يعد تجربة موسيقية استعراضية فريدة تدخل الجمهور إلى عالم فرقة «ميامي» الساحر، فهي ليست مجرد حفلة لـ «ميامي»، بل احتفال واحتفاء بمسيرة إحدى أبرز الفرق الموسيقية في المنطقة، التي رافقتنا عبر الأجيال ووصلت أغانيها إلى أصقاع العالم، ويشرف على إنتاج العمل المنتج التنفيذي علي النصف، بالإضافة إلى بيتر هنتلي من «سمارت إنترتينمنت» البريطانية، ومديرة الإنتاج زينة أمونة من الجابرية الحرة، فيما قام بتصميم الهوية البصرية للعرض منيرة الشامي.

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