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النصار قوة الكلمة في جامعة الكويت

9/18/2023 7:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف المخرج هاني النصار لـ «الأنباء» عن تحضيراته لافتتاح ملتقى «قوة الكلمة» في جامعة الكويت من تنظيم الفريق الوطني للمناظرات، وعن إخراجه لحفل افتتاح بطولة العالم للبولينغ في أول أكتوبر من تنظيم شركة كندور العالمية.
من ناحية أخرى، كشف عن إخراجه لمسرحية «الحارس» من تأليف الكاتب مالك القلاف وتمثيل الفنان علي محسن، والتي من المقرر مشاركتها في مهرجان «المونودراما الدولي» المقررة إقامته في الكويت في أواخر شهر أكتوبر.
ولفت إلى أن التجهيزات على قدم وساق كذلك لمسرحية «الوجه الأخير» من تأليف الكاتب سعيد محمد وإخراجه، والتي من المقرر مشاركتها في مهرجان الكويت المسرحي (المحلي).
وأضاف قائلا: ولكننا ننتظر عن موعد الإعلان عن الدورة، لتقديم النص للجنة القراءة والحصول على الموافقة لـ«فرقة تياترو المسرحية» للمشاركة في المهرجان.

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