النصار قوة الكلمة في جامعة الكويت
التاريخ
9/18/2023 7:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف المخرج هاني النصار لـ «الأنباء» عن تحضيراته لافتتاح ملتقى «قوة الكلمة» في جامعة الكويت من تنظيم الفريق الوطني للمناظرات، وعن إخراجه لحفل افتتاح بطولة العالم للبولينغ في أول أكتوبر من تنظيم شركة كندور العالمية.
من ناحية أخرى، كشف عن إخراجه لمسرحية «الحارس» من تأليف الكاتب مالك القلاف وتمثيل الفنان علي محسن، والتي من المقرر مشاركتها في مهرجان «المونودراما الدولي» المقررة إقامته في الكويت في أواخر شهر أكتوبر.
ولفت إلى أن التجهيزات على قدم وساق كذلك لمسرحية «الوجه الأخير» من تأليف الكاتب سعيد محمد وإخراجه، والتي من المقرر مشاركتها في مهرجان الكويت المسرحي (المحلي).
وأضاف قائلا: ولكننا ننتظر عن موعد الإعلان عن الدورة، لتقديم النص للجنة القراءة والحصول على الموافقة لـ«فرقة تياترو المسرحية» للمشاركة في المهرجان.
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