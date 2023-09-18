Tuesday, 19 September 2023 03:09 GMT

سوق طاقة الرياح العالمي سيتضاعف إلى 127 2 مليار دولار بحلول 2027

9/18/2023 7:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن شركة «ألايد ماركت ريسيرتش»، أن قيمة سوق طاقة الرياح العالمية بلغت 62.1 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم السوق ليصل إلى 127.2 مليار دولار بحلول 2027، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي مركب 9.3% بين 2020 و2027.
وقال التقرير ان طاقة الرياح تمثل احد الأشكال المتجددة والمستدامة لتوليد الطاقة النظيفة التي يتم الحصول عليها وتطويعها من الطاقة الحركية للرياح، وقد تم استخدام هذا المصدر طوال قرون عديدة لأغراض مختلفة ابتداء من طحن الحبوب إلى ضخ المياه، ولكن استخدامه في العصر الحديث بات يتركز بشكل أساسي على توليد الطاقة الكهربائية.
وتوقع التقرير أن تنمو طاقة الرياح البحرية بأعلى معدل نمو سنوي مركب بواقع 13.9% من حيث الإيرادات، خلال الفترة المتوقعة.
وتضمن التقرير أسماء بعض كبريات الشركات العالمية من اللاعبين الرئيسيين في تقرير سوق طاقة الرياح مثل شركة سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية وشركة إنيركون المحدودة وشركة فيستاس لأنظمة الرياح A/S وشركة إكسيلون وشركة نيكست إيرا انيرجي وشركة الطاقة الكهربائية الأميركية، وشركة اكسيل انيرجي وشركة أفانجريد، واميرين كوربوريشن.
ويتوقع ان تستحوذ أوروبا على أعلى نمو في السوق خلال الفترة 2020-2027. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج وألمانيا، وعلاوة على ذلك، فإن وجود الشركات المصنعة الكبرى في هذه الدول يمثل رافدا لنمو سوق طاقة الرياح في الإطار الزمني المتوقع.
أما من حيث المستخدم النهائي وفيما يتعلق بالإيرادات، فإن القطاع الصناعي سيستحوذ على أكثر من 50% من حصة السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة المتوقعة.
وقد سيطرت منطقة آسيا والباسيفيك على حصة سوق طاقة الرياح واستأثرت بحصة إيرادات بلغت نحو 62% في عام 2019. وقال التقرير ان طاقة الرياح وهي نوع من أنواع الطاقة المتجددة، تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية من مصدر الطاقة الحركية، حيث تقوم توربينات الرياح بتحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية ومن ثم يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال المولدات.
ويمكن توليد طاقة الرياح من خلال التوربينات الموجودة في البر او البحر على حد سواء، حيث ترتبط طاقة الرياح البرية بتوربينات الرياح البرية الموجودة على اليابسة في حين تكون توربينات الرياح البحرية مثبتة في المحيط أو البحر.
وقد يؤدي القلق الحكومي المتزايد على مستوى العالم حول وفرة مصادر الطاقة المتجددة إلى تعزيز سوق طاقة الرياح. ومع ذلك، فإن توربينات الرياح البحرية أكثر كفاءة من التوربينات البرية.
وعلاوة على ذلك فإن لدى توربينات الرياح قدرة على الحد من تكلفة إنتاج الطاقة أكثر من تكلفة مصادر الطاقة التقليدية في حالة العقود طويلة الأجل. ويمكن للهيكل العائم البحري استغلال موارد الرياح حتى عند مستوى المياه العميقة، وهو أكثر فاعلية في منطقة الجرف القاري الضيقة التي يزيد عمق مياه البحر فيها على 200 متر.
وأوضح التقرير تأثير الإغلاقات المشددة التي فرضت على مستوى الدول نتيجة تداعيات فيروس كورونا على تصنيع وإنتاج توربينات الرياح في دول مثل الصين وألمانيا، وبدأ عدد كبير من المصانع في هذه البلدان العمل بطاقة إنتاجية محدودة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثر سلبا على نمو سوق طاقة الرياح.
وعلاوة على ذلك، فقد أدى الاضطراب في نشاطات سلاسل التوريد إلى تأخير العديد من المشاريع وإلغاء الطلبات، وكان ذلك ضارا بشكل أكبر على الأسواق الرئيسية للجهات المنتجة لمكونات التوربينات كالشفرات والأذرع وتركيبات توربينات الرياح.
ومع ذلك، فإن تنفيذ الرقمنة قد يساعد في المراقبة عن بعد لتنفيذ المشروعات وبالتالي تقليص أعداد القوى العاملة المطلوبة قدر الإمكان.

MENAFN18092023000130011022ID1107094153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث