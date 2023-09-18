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المالية أحد أنظمتنا تعرض لمحاولة اختراق وتم تفعيل أنظمة الحماية

9/18/2023 7:29:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر أمس «الاثنين»، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجار تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات بخصوص الاختراق.

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