المالية أحد أنظمتنا تعرض لمحاولة اختراق وتم تفعيل أنظمة الحماية

المالية أحد أنظمتنا تعرض لمحاولة اختراق وتم تفعيل أنظمة الحماية
التاريخ
9/18/2023 7:29:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر أمس «الاثنين»، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجار تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات بخصوص الاختراق.
MENAFN18092023000130011022ID1107094152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.