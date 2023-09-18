2 43 مليون وافد من 174 دولة يعملون في الكويت



869.8 ألفاً من الهنود يستحوذون على 30.2% من وظائف السوق المحلي

المصريون يستحوذون على 16.8% من الوظائف بـ 483.4 ألف عامل وعاملة الكويتيون يستحوذون على 15.5% من الوظائف بـ 447.06 ألف مواطن ومواطنة



علي إبراهيم

كشفت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن 2.43 مليون وافد ووافدة يحملون جنسيات 174 دولة من مختلف أنحاء العالم يعملون في الكويت بنهاية يونيو 2023، إذ زادت أعدادهم، متضمنة العمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 82.5 ألف عامل وعاملة قياسا إلى عددهم بنهاية ديسمبر 2022 البالغ 2.34 مليون عامل وعاملة.

وتفصيليا، ارتفع إجمالي العمالة في سوق العمل المحلي، متضمنا المواطنين والعمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 86.8 ألف عامل وعاملة ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية يونيو الماضي نحو 2.877 مليون عامل وعاملة مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

الهند

وأظهرت البيانات أن الهند جاءت في المرتبة الأولى لإجمالي عدد العمالة بالكويت، إذ استحوذت على 30.2% من العمالة بالسوق المحلي، وبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 869.82 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 35.14 ألف عامل وعاملة قياسا إلى عددهم بنهاية ديسمبر 2022 والبالغ 834.67 ألف عامل وعاملة.

مصر

وجاءت مصر في المرتبة الثانية لجهة أعلى عدد عمالة بالكويت إذ بلغ عدد جاليتها في سوق العمل 483.45 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بتراجع قدره 808 مصريين قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها 484.25 ألف عامل وعاملة.

الكويت

حلت الكويت في المرتبة الثالثة لجهة عدد العمالة في سوق العمل المحلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 447.06 ألف مواطن ومواطنة بزيادة 4417 مواطنا ومواطنة قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها نحو 442.64 ألف مواطن ومواطنة.

الفلبين

جاءت الفلبين في المرتبة الرابعة لجهة أكبر أعداد العمالة في الكويت إذ بلغ عدد جاليتها في سوق العمل نحو 269.48 ألف وافد ووافدة بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة 2568 فلبينيا وفلبينية قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها نحو 266.91 ألف فلبينيا وفلبينية.

بنغلاديش

حلت بنغلاديش في المرتبة الخامسة لجهة أعلى عدد عمالة في الكويت بواقع 248.92 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بزيادة بلغت 7597 عاملا وعاملة، قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها 241.33 ألف عامل وعاملة.

من دون عمالة منزلية

وأظهرت أحدث بيانات سوق العمل أن إجمالي العمالة في الكويت من غير العمالة المنزلية ارتفعت بواقع 52 ألف عامل وعاملة من المواطنين والوافدين خلال أول 6 أشهر من 2023 إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 2.088 مليون مقارنة بـ 2.036 مليون بنهاية ديسمبر 2022.

وبينما زادت أعداد العمالة بنحو 52 ألف عامل وعاملة بالنصف الأول من العام الحالي فإن حصة الكويتيين من تلك الزيادة بلغت 4417 مواطنا ومواطنة، إذ بلغت أعداد المواطنين في سوق العمل بنهاية يونيو الماضي 447.06 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 442.64 ألفا بنهاية ديسمبر 2022، وبلغت حصة الزيادة في أعداد العمالة الوافدة بالكويت 47.53 ألف وافد ووافدة خلال أول 6 أشهر من 2023 إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 1.64 مليون وافد ووافدة مقارنة بـ 1.594 مليون بنهاية ديسمبر 2022.

وحلت الجالية الهندية على رأس قائمة العمالة الموجودة بالكويت من دون العمالة المنزلية، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 518.96 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 497 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة بلغت نحو 22 ألفا.

وجاء في المرتبة الثانية العمالة المصرية التي بلغت أعدادها بنهاية يونيو 2023 نحو 482.39 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 483.18 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة لجهة عدد العمالة في سوق العمل المحلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 447.06 ألف مواطن ومواطنة بزيادة 4417 مواطن ومواطنة قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها نحو 442.64 ألف مواطن ومواطنة.

وجاء في المرتبة الرابعة بنغلاديش بنحو 167.27 ألف عامل وعاملة بالسوق المحلي بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 161.92 ألفا بنهاية ديسمبر 2022.

وحلت في المرتبة الخامسة العمالة من الجنسية النيبالية بـ 71.6 ألف عامل وعاملة بعدما كانت في المرتبة الثامنة بنهاية ديسمبر 2022 لتحل محل الجالية الباكستانية التي كانت تحتل المرتبة الخامسة في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 68.8 ألف عامل وعاملة، بينما بلغ عدد العمالة النيبالية نهاية ديسمبر 2022 نحو 62.93 ألف عامل وعاملة.

العمالة المنزلية

كشفت البيانات أن أعداد العمالة المنزلية في الكويت شهدت ارتفاعا بنحو 34.85 ألف عامل وعاملة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023، إذ بلغت أعدادهم الإجمالية بنهاية يونيو 2023 نحو 788.15 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 753.29 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت البيانات تصدر العمالة من الجالية الهندية قائمة أكبر عدد عمالة بالقطاع العائلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 350.85 ألف عامل وعاملة بزيادة 13.26 ألف عامل وعاملة خلال 6 أشهر قياسا إلى 337.59 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

وجاء في المرتبة الثانية الجالية الفلبينية التي تشارك في القطاع العائلي بنحو 201.4 ألف عامل وعاملة بزيادة نحو 1403 عامل وعاملة خلال النصف الأول من 2023 قياسا إلى عددهم البالغ 200 ألفا بنهاية 2022.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الجالية السريلانكية التي تستحوذ على 102.12 ألف عامل وعاملة من عمالة القطاع العائلي بزيادة 12.05 ألف عامل وعاملة قياسا إلى 90.07 ألفا من العمالة المنزلية السريلانكية بنهاية ديسمبر 2022.

وفي المرتبة الرابعة جاءت الجالية البنغلاديشية التي شهدت أعدادها زيادة طفيفة إذ بلغت 81.65 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو2023 مقارنة بـ 79.4 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

1557 ديناراً متوسط رواتب المواطنين

ارتفع متوسط راتب المواطنين الكويتيين خلال أول 6 أشهر من 2023 ليصل إلى 1557 دينارا شهريا، مقارنة بمتوسط راتب بلغ 1493 دينارا بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع متوسط راتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي إلى 1598 دينارا شهريا بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 1567 دينارا شهريا بنهاية ديسمبر 2022

وزاد متوسط راتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ليبلغ 1342دينار شهريا بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 1110 دنانير شهريا بنهاية ديسمبر 2022.

343 ديناراً متوسط رواتب الوافدين

كشفت البيانات أن متوسط رواتب الوافدين ارتفع إلى 343 دينارا شهريا بنهاية يونيو 2023 قياسا إلى نحو 338 دينارا شهريا بنهاية ديسمبر 2022.

وزاد متوسط راتب الوافدين العاملين في القطاع الحكومي ليصل إلى 750 دينارا شهريا قياسا إلى نحو 744 دينارا بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع متوسط راتب الوافدين العاملين بالقطاع الخاص خلال أول 6 أشهر من العام الحالية ليصل إلى 323 دينارا شهريا قياسا بـ 318 دينارا شهريا متوسط راتبهم بنهاية ديسمبر 2022.