البلدي أقر ضوابط وقواعد تسمية المدن والمناطق والشوارع



الموافقة على تخصيص وإنشاء مركز صحي جديد في منطقة عبدالله المبارك

اعتماد مقترح تفعيل معايير قياس الأداء بمختلف مراحل منظومة العمل في البلدية تخصيص 4 مواقع في كبد والعبدلي والوفرة والصليبية لإيواء الكلاب الضالة



بداح العنزي

أقرّ المجلس البلدي في جلسته الأولى بعد انتهاء عطلته الصيفية برئاسة عبدالله المحري مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والشوارع والمتضمن عدم إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد، كما تقتصر تسمية الشوارع على أسماء حكام الكويت ومن تولى ولاية العهد والرموز الوطنية الذين لهم إسهامات وطنية مهمة والبارزين من العسكريين من لهم بطولات في ميادين الدفاع عن الوطن والشهداء.

واستخدم أعضاء المجلس المادة 25 مرتين لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارين: الأول يتعلق بتخصيص أرض في منطقة سلوى قطعة 3 لغرض تخديمي مكتب خدمة مواطن، وآخر بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال في مدينتي «جنوب المطلاع» و«نواف الأحمد» السكنيتين.

ووافق المجلس على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري تخصيص وإنشاء مركز صحي ثان متكامل في منطقة عبدالله المبارك، كما أقر اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية، كما وافق على اقتراح تخصيص مساحات محدده وفق خطة متكامله لمصدات الرياح بالإضافة إلى الموافقة على اقتراح 7 أعضاء تخصيص 4 أراض في كبد والصليبية والوفرة والعبدلي، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث اطلع على بند الرسائل الواردة واستخدم المادة 25 برفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات على قرار المجلس بشأن تخصيص قطعة أرض في منطقة سلوى قطعة 3 لغرض خدمي «مكتب خدمة المواطن وزارة الداخلية»، كما استخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين.

واطلع المجلس على ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء والتي تشمل الرد على سؤال العضو فهيد المويزري بشأن إزالة سوق الخيام بمنطقة الري، حيث أكد المويزري ان الحديث عن ان المشروع يتعارض مع المترو خاصة انهم إذا احتاجوا الموقع أشاروا لتعارضه مع المترو لذلك من الصعب إزالة القسائم دون وجود خطة لتوفير موقع بديل.

من جهتها، أوضحت نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري ان الإخلاء تم بناء على لجنة التقصي المشتركة من البلدية والإطفاء.

وعقّب مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بأن جميع مكاتب الوكلاء مفتوحة لجميع المراجعين وبالنسبة للمواقع الأول المقترح للسوق فتم تخصيصه والآخر حتى الآن، أما بخصوص الموقع القديم فتم رفضه من قبل الجهات المعنية، كما إننا لا نسلب حق أحد.

وأبقى المجلس الرد على جدول الأعمال للجلسة المقبلة.

كما تم بحث الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع.

وشدد العضو عبدالله العنزي على ان جسر سليل الجهراء من الطرق المهمة لوجود أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة وهو طريق مهم ويشهد حركة مرورية خاصة في ظل قرب سكن المواطنين في مدينة المطلاع.

ووافق المجلس على إحالة الرد إلى لجنة محافظة الجهراء.

نادي الإطفاء

وبحث المجلس طلب تمديد صلاحية قرار المجلس البلدي الخاص بموقع نادي رجال الإطفاء في منطقة المسايل ضمن القطعة 7 بالمسيلة.

وبين العضو فهد العبدالجادر انه لابد ان تكون هذه المواقع مفيدة ويتم تخصيصها للمواطنين والمقيمين، كما اننا لا نقبل بأن تكون عندنا قرية تراثية أخرى، ولذلك لابد من الابتعاد عن المشاريع الفاشلة.

بدوره، قال العضو د.حسن كمال ان المواقع حساسة وهناك تقاعس كبير بهذا الخصوص من بعض الجهات.

وأيدت العضوة م.شريفة الشلفان ان تخصيص المدة الزمنية يتم لمعرفة جدية الجهاز التنفيذي في المتابعة.

وذكر العضو ناصر الجدعان ان المدة المحددة 6 سنوات كبيرة، حيث ستستغل كقاعة نظرا لوجود قرار بنسبة تجارية 3‎‎%.

ورفض المجلس طلب تمديد القرار الخاص بموقع نادي رجال الإطفاء في منطقة المسايل ضمن القطعة 7 والمقرر بـ 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع.

وأحال المجلس الاقتراح المقدم من الأعضاء م.عبداللطيف الدعي، م.شريفة الشلفان، م.منيرة الأمير، فهد العبدالجادر، بشأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي إلى مكتب المجلس.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت محافظة العاصمة.

كما تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.

تسمية المدن والمناطق

وبحث المجلس مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين.

من جانبها، أكدت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير تأييدها لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2022 بوقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها أمر في غاية الأهمية لما فيه من تطلع للمستقبل نحو تسهيل عمليات الوصول للمناطق وحجم المرونة التي يتركها اعتماد الترقيم كآلية لتسمية الشوارع.

وقالت م.منيرة الأمير إن هذا الأمر اختصاص أصيل وصلاحية خاصة للمجلس البلدي استنادا إلى قانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، ووفقا للمادة 21 بند 15 من القانون، فأسماء المدن والضواحي والمناطق في الكويت تحت مسؤوليات المجلس البلدي وضمن مهامه.

وأضافت: في السابق كانت تسمى المناطق بأسماء الأشخاص ورغم أهميتها كرمز مهم لنا جميعا إلا أنها تعيق عملية الترقيم الصحيحة وترتيب مرجعيات الترقيم بالشكل الذي يسهل معه الوصول إلى المناطق عبر التطبيقات المختلفة، فهناك مناطق جديدة استحدث، ونمط مهم يجب الانتباه إليه وهو استخدام الخرائط الإلكترونيــــة للوصول إليها، وعلى هذا أصبح التوجه نحو ترقيم الشوارع والطرق ضرورة كبيرة وملحة، وهذه الخطوة رغم أنها تبدو بسيطة من ناحية القرار إلا أن تبعاتها على العديد من التصرفات اليومية للمواطنين كبيرة وكثيرة وإيجابية.

وتابعت: أشيد بالقرار الوزاري المشار إليه وكذلك بحماس بعض الأعضاء بالمجلس نحو تفعيل هذا القرار.

من جانبه، استفسر العضو فهد العبدالجادر قائلا: هل يملك المجلس الحق في مناقشة الموضوع؟

وأوضح المستشار القانوني حسين العجمي ان من حق المجلس المناقشة وكذلك إقرار الموضوع نظرا لاختصاصه بهذا الأمر.

وأوضح العضو د.حسن كمال أن بعض عمليات التسميات كانت فوضى في ظل الضغط الشعبي، لذلك نجد البنود المطاطية ما زالت موجودة في الضوابط.

وعقّب العضو فهد العبدالجادر بأن الضوابط شكلية والأسماء تخضع لموافقة المجلس البلدي.

ووافق المجلس على الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والشوارع.

توصيات اللجان

وانتقل المجلس الى مناقشة توصيات اللجان، حيث وافق المجلس على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تخصيص وإنشاء مركز صحي ثان متكامل في منطقة عبدالله المبارك.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف توسعة حدود مسجد مطيران وسمي السويط ضمن منطقة العارضية الحرفية بالقطعة 3.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري الخاص بتوسعة موقع خزان تجميع مياه الأمطار تحت سطح الأرض ضمن القطعة 8 في منطقة الأندلس ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار.

كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توسعة الموقع المخصص لها بالمركز الإداري التجاري بمنطقة الفروانية لإنشاء مبنى خدمة المواطن يشمل كافة الإدارات.

ووافق على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية شريطة ألا تقل المسافة بين الممشى والمنازل المجاورة عن 20م، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات أرضية بمنطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية، وطلب تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة القادسية قطعة 4.

مصدات الرياح

واعتمد المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل حرم الطريق ضمن العقد هـ ط 200 بين طريق الدائري الثاني وشارع القاهرة، ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بضاحية عبدالله السالم قطعة 1، كما أقر المجلس الاقتراح المقدم من الأعضاء م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، م.شريفة الشلفان، بشأن تخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس أداء منظومة العمل في البلدية، كما بحث الاقتراح المقدم من الأعضاء، م.فرح الرومي، م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، م.شريفة الشلفان، م.عبداللطيف الدعي، فهد العبدالجادر وم.إسماعیل بهبهاني، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية.

وأكد العضو فهد العبدالجادر أهمية تخصيص الأرض لإيواء الكلاب، وتخصيص عدد من الأراضي في كبد والوفرة والعبدلي والصليبية.