غرينكويتش الكويت شريك لأميركا من خارج الناتو والتزامنا بأمنها مستمر



قاعدة علي السالم الجوية مصدر لوجستي رئيسي لتزويد قواتنا في المنطقة بالإمدادات اللازمة

نقدر إمكانات وقدرات السلاح الجوي الكويتي ونعمل معهم منذ تسعينيات القرن الماضي

أزور الكويت عدة مرات سنوياً للتباحث مع قيادة القوة الجوية الكويتية في قضايا الأمن الإقليمي قلقون من مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية كمصدر تهديد بالمنطقة.. والوضع مثل الثمانينيات



أسامة دياب

قال قائد القيادة المركزية الأميركية للقوات الجوية الفريق أليكس ج. غرينكويتش إن الكويت لها مكانة خاصة في قلبي وكانت هي أول محطة لي في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد نهاية حرب الخليج و«عاصفة الصحراء» عندما أقمنا منطقة حظر جوي في جنوب العراق، وكنت ألاحظ مدى الدعم وكرم الضيافة في الكويت.

وأضاف غرينكويتش في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة الأميركية «ان العلاقات الأميركية ـ الكويتية أكبر من عمري فهي تعود الى 62 عاما حيث كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي اعترفت باستقلال الكويت، وبعد تحرير الكويت تطورت علاقاتنا إلى ما هي عليه الآن، موجها شكره إلى الكويت على ما تقدمه من تسهيلات وخدمات للقوات الأميركية للمساعدة على استتباب الأمن والسلام في المنطقة، مضيفا: الكويت شريك لنا من خارج حلف الناتو والتزامنا بأمن الكويت مستمر.

وحول الغرض من زيارته للكويت، قال «بالعادة أزور الكويت عدة مرات خلال العام للتباحث مع قيادة القوة الجوية الكويتية لبحث قضايا الأمن الإقليمي في المنطقة ومنظومة الدفاع الصاروخية والتعاون معهم، كما أنني أقضي بعض الوقت مع قواتنا المتمركزة في قاعدة علي السالم الجوية».

وحول مهمة القوات الجوية في الكويت والمنطقة، أوضح أن وجودهم لدعم التحالف الدولي ضد داعش، وقاعدة علي السالم تحتوي على عدد من الناقلات الجوية وتعتبر قاعدة علي السالم الجوية مصدرا رئيسيا لوجستيا لتزويد جميع قواتنا في المنطقة بالامدادات اللازمة.

وأعرب عن إعجابه وتقديره الشديد بإمكانات وقدرات سلاح الجو الكويتي، مضيفا «نفخر بالطيران جنبا إلى جنب منذ تسعينيات القرن الماضي، فالكويت لديها احدث المعدات الدفاعية مع طائرات إف 18.

ولفت إلى عدم وجود أي اختلاف من حيث المعدات والأسلحة وبيانات الاتصال بين الطائرات الكويتية وطائراتنا، مما يسهل علينا الطيران جنبا الى جنب، موضحا أن الكويت لديها عدد من الطائرات الأوروبية الأخرى التي اعتدنا عليها من خلال تمريناتنا المشتركة مع سلاح الناتو الجوي، حيث يمكن أن يكون قائد السرب الجوي أميركيا وجناحه كويتيا، فهناك تفاهم مشترك بين طيارينا. وأكد أن القوات الجوية الكويتية تتمتع بقدرات كبيرة.

وعن تقييمه للأمن في المنطقة، أعرب عن قلق الولايات المتحدة من مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية في المنطقة، لافتا إلى أن الجميع يتذكر كيف كانت البحرية الأميركية تحمي ناقلات النفط الكويتية في ثمانينيات القرن الماضي وما يحدث الآن هو مشابه تقريبا لما حدث في ذلك الوقت، وذلك ما دعا الولايات المتحدة الى زيادة عدد قطعها البحرية في المنطقة، حيت تم جلب المزيد من السفن والقوات البحرية وطائرات إضافية، مما ساعدنا على الوصول الى مضيق هرمز بكل سهولة ومراقبة جميع التحركات ودعم بحريتنا في حال وجود أي تهديد، ومنذ ذلك الوقت لم نشهد أي عملية اطلاق لصواريخ إيرانية في الخليج، مما يعني أننا تمكنا من ردع هذا السلوك الإيراني وأثبتنا مدى التزامنا بأمن وسلامة المنطقة. وأضاف: على الرغم من أن عدد القوات الأميركية في المنطقة ليس كما كان في السابق نظرا لعودة الجنود الذين كانوا يتمركزون في أفغانستان، فإن جلب المزيد من القطع البحرية قد ساهم في تحقيق هذا الاستقرار، ونكرر شكرنا للكويت مرة أخرى بسبب موقعها الاستراتيجي الأفضل لوجستيا لمساندة جميع قواتنا في المنطقة في أسرع وقت فهي قريبة من مراكز قواتنا في دول المنطقة.

تركيز أميركي على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول المنطقة

ردا على ما ذكرته ايران بشأن ان استقرار المنطقة يتحقق بالتعاون مع دول الجوار وليس بالوجود الأميركي، قال «ان للولايات المتحدة عدة شركاء وحلفاء في المنطقة، والكويت تعتبر احد اهم هؤلاء الشركاء إلى جانب السعودية والامارات وقطر، ونحن نتعاون معا لمواجهة الصراعات واي تصرفات تزعزع امن المنطقة، والتعاون الأمني هو جزء من علاقتنا القوية مع دول المنطقة، وحاليا لدينا تركيز على تطوير شراكتنا وعلاقتنا التجارية والاستثمارية مع دول المنطقة، فالتواجد الأميركي العسكري ليس الشيء الوحيد الذي يربطنا مع هذه المنطقة».

وعن إمكانية تزويد الكويت بطائرات اف 35، قال «إن القرار لا يعود لي ولكني اعتقد انه في حال طلبت الكويت هذا الامر فسوف تنظر الولايات المتحدة في هذا الأمر، ونحن دائما ندعم الكويت».

الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

عما اذا كان التقارب الإيراني - الروسي يشكل تهديدا للمنطقة، أشار قائد القيادة المركزية الأميركية للقوات الجوية الفريق اليكس ج. غرينكويتش إلى ما ذكره الرئيس الأميركي جو بايدن عندما قال اننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وزعزعة استقرار المنطقة، والأمر الآخر الذي يقلقنا هو مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تشكل تهديدا لدول المنطقة، إضافة لامتلاك ايران للميليشيات في عدة دول تحارب من خلالها عبر الوكلاء الذين يتم تزويدهم بالأسلحة والأموال مثل ما يحدث في اليمن وسورية والعراق ولبنان، وهذا ما يدعو القوات الأميركية الى مراقبة هؤلاء الوكلاء عن كثب للتأكد من عدم وجود أي تهديد منهم لقواتنا أو لزعزعة أمن المنطقة. ودائما ما نتحدث بشأن هذه التهديدات مع شركائنا في المنطقة.