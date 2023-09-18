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بالفيديو طلبة المتوسط والثانوي التحقوا بقطار العام الدراسي

9/18/2023 7:29:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
التحق بقية صفوف طلبة الابتدائي والمرحلتين المتوسطة والثانوية بقطار العام الدراسي الذي انطلق وسط اجواء مناسبة وفرتها الادارات المدرسية لاستقبال طلبتها بعد انتهاء العطلة الصيفية مع تطبيق الدوام المرن، حيث بدأ طابور الصباح في الابتدائي الساعة 7 وربع والمتوسط 7 ونصف والثانوي 7 و45 دقيقة، وسارت الساعات الاولى من الدوام بكل سهولة ويسر وحسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية.
وقد واصلت القيادات التربوية جولاتها التفقدية للمدارس والمناطق التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي والاطمئنان على سير العمل فيها، حيث قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بجولاته التفقدية على المدارس مع انتظام بقية طلبة المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والبالغ عددهم 381488 متعلما ومتعلمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، في تصريح صحافي إن الوزير د.عادل المانع استكمل جولاته التفقدية التي بدأت منذ توليه المنصب، حيث تفقد عددا من مدارس منطقة العاصمة التعليمية وذلك بالتزامن مع اكتمال عودة المتعلمين في جميع المراحل الدراسية لمقاعد الدراسة باستثناء مرحلة رياض الأطفال.
وأضاف الوهيدة أن الوزير تفقد سير العمل في المدارس والتقى أهل الميدان التربوي للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، ومشاركة ابنائه المتعلمين فرحة العودة لمقاعد الدراسة والتأكيد على أهمية توفير وتهيئة البيئة المناسبة لهم وخلق روح الإبداع والتنافس لديهم.
وأردف الوهيدة قائلا: إن الاطفال في مرحلة الرياض سيعودون الى مقاعد الدراسة صباح غد الأربعاء 20 الجاري حيث تستقبل مدارس رياض الأطفال متعلميها من جميع المناطق التعليمية والبالغ عددهم 41763 متعلما ومتعلمة.
كما قام وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان بزيارة الى منطقة الجهراء التعليمية وعقد اجتماعا مع مدير عام المنطقة بالانابة جاسم بوحمد ومدير الشؤون التعليمية ومدير الشؤون الإدارية للاطلاع على استعدادات المنطقة في تجهيز مدارس الجهراء التعليمية للعام الدراسي 2023 - 2024م.
كما قام الوكيل بجولة تفقدية داخل المنطقة التعليمية لمتابعة سير العمل في المنطقة، بالإضافة إلى أن الوكيل طلب الاهتمام باستقبال المراجعين واطلع على احتياجات المواطنين. ودعا الى حل الأمور العالقة سواء كان في تسجيل الطلبة او في نقل المعلمين والمعلمات.
من جانبه، قال مدير مدرسة ملا حسن الكندري المتوسطة ـ بنين طارق الحبيب إن المدرسة استعدت لاستقبال 750 طالبا، موضحا أن إدارة المدرسة وضعت خطة قبل بداية دوام الطلبة حتى يتم التأكد من جاهزية جميع مرافق المدرسة ونظافتها وصيانتها، مضيفا أنه تم تجهيز المختبرات العلمية بالأدوات اللازمة، وتجهيز الكتب المدرسية، حتى يكون الطالب مهيأ لبداية المشوار الدراسي.

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