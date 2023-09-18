بالفيديو القوى العاملة خطوات لتحويل العمالة مباشرة حال الإخلال بعقد العمل



د.فهد المراد: الخطوات تدرس بعناية ودقة للحفاظ على حقوق طرفي العمل العمل على رفع تصور بإنشاء ملف خاص بكل عامل للعودة إليه في حالات النزاع



بشرى شعبان

استضافت الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من ممثلي سفارات عدد من الدول في الكويت لإطلاعهم على الإجراءات التي تقدم لحماية العمالة بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بمركز إيواء العمالة الوافدة.

وعلى هامش الفعالية كشف نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة بالتكليف د.فهد المراد أن الهيئة بصدد تنفيذ خطوات تحويل العمالة مباشرة في حال إخلال صاحب العمل بأحد التزاماته في العقد أو قانون العمل دون الحاجة لموافقته، بالعودة إلى اختصاصات الهيئة حيث يجري دراستها بعناية ودقة للحفاظ على حقوق الطرفين.

وأكد المراد في تصريح صحافي أن الهدف من اللقاء هو التواصل واطلاع ممثلي السفارات وتلقي الملاحظات والعمل على تسهيل الإجراءات وتحسينها لما يسهم في التسهيل على العمالة الوافدة.

وأوضح أن هناك إمكانية للحصول على مواعيد بشأن شكاوى العمالة وأصحاب العمل من خلال المنصة الإلكترونية واختيار المواعيد الأنسب لهم أو في وحدة علاقات العمل في المحافظة المسجل فيها ملف الشركة.

وكشف عن قيام الهيئة بتحسين الإجراءات بشأن استقبال الشكاوى والبت فيها ومعالجة المشكلات، لاسيما المتعلقة بالتأخر في تحديد مواعيد النظر بالشكاوى عبر الأنظمة الآلية للقضاء على الانتظار والسرعة بالنظر في الشكاوى وقد حققنا إنجازا في هذا المجال، معلنا عن العمل لرفع تصور بشأن إنشاء ملف خاص بالعامل ويضم معلوماته وعلاقته مع صاحب العمل، وتقديم الإجازات بأنواعها وإخطار صاحب العمل بانتهاء العقد.

وأوضح المراد أن الهدف من هذا الملف هو العودة إليه حال حدوث أي خلاف بين الطرفين، وسحب البيانات منه لرفع مذكرات قانونية في حال الشكاوى المرتبطة بالنزاعات المالية، مضيفا ان هذه الخطوة تسهل على إدارة علاقات العمل النظر في بيانات العامل حال تقدمه بشكوى التحويل.

وأكد المراد إجراء دراسة تنظر في بعض قرارات الهيئة والعمل على تعديلها وتحسينها، كما يجري جمع ملاحظات حول مواد قانون العمل، مشددا على وجود تنسيق بين جهات الدولة ممثلة في وزارة الخارجية والداخلية والقوى العاملة بشأن ملاحظات عمالية ترد من ممثلي بعض السفارات وترتبط بحقوق عمالتهم، حيث يجري التنسيق المستمر لإنهائها ومنح الحقوق العمالية.

وذكر أن العمل جار لتوفير موقع خاص لمركز إيواء الرجال والخروج بلائحة تنفيذية تخص المركز، مشيرا إلى أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتمام اتفاقيات عمالية مع بعض البلدان في شأن العمالة المنزلية.

هذا وقام كل من ممثلي الإدارات المعنية في حماية العمل بالهيئة باستعراض الإجراءات التي تقدمها لحماية حقوق العمالة وأصحاب العمل.

وجاء عرض البرنامج التثقيفي برعاية وحضور مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي وبحضور البعثات الديبلوماسية لدى الكويت (منظمة الدولية للهجرة - منظمة العمل الدولية - الولايات المتحدة الأميركية - الاتحاد الأوربي - المملكة المتحدة البريطانية - الفلبين - الهند - بنغلاديش - سريلانكا - نيبال - فيتنام - إثيوبيا - كينيا - أرتيريا - مالي - بروندي - بنين - أوغندا - غينيا). وقد تم شرح بعض أعمال وجهود الهيئة العامة للقوى العاملة المرتبطة في حماية العمالة في الكويت، من خلال استعراض آليات العمل التنفيذية المتبعة من قبل الهيئة ووزارة الداخلية التي وضعت من اجل حماية العمالة في القطاع الأهلي.