داود معرفي استجواب لـ الأشغال عن المطار الجديد ومناقصات الوزارة وهيئة الطرق

داود معرفي استجواب لـ الأشغال عن المطار الجديد ومناقصات الوزارة وهيئة الطرق
التاريخ
9/18/2023 7:29:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان
أعلن النائب داود معرفي انتهاءه من إعداد وصياغة محاور استجواب لوزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز حول المطار الجديد ومناقصات الوزارة وهيئة الطرق.
وقال النائب معرفي: انتهيت مع فريق العمل من إعداد وصياغة محاور استجواب وزيرة الأشغال العامة. وأضاف: وعليه أعلن استجوابي لها من ثلاثة محاور وهي: مطار الكويت الجديد، مناقصات وزارة الأشغال، وهيئة الطرق.
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