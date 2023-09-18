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تشغيل حقول الغاز في الكويت رقميا

9/18/2023 7:29:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن الكويت تتجه لتعميم تجربة الحقل الرقمي الذكي (كوديف) ليشمل تشغيل حقول الغاز الجوراسية (الغاز الحر) في شمال الكويت رقميا.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت تمضى قدما في المشروع، حيث طرحت ممارسة داخلية أول من أمس لتنفيذ المشروع، وقامت بتأهيل 9 شركات محلية وعالمية لتنفيذ العقد، وحددت 13 نوفمبر المقبل لتقديم العروض المالية.
وذكرت أن تجربة تشغيل حقول الغاز رقميا تعني أن الأجهزة والمعدات المركبة في الحقول هي التي تتحكم في طريقة عمل الحقل، حيث تقوم هذه الأجهزة باتخاذ القرارات المباشرة والمناسبة دون الرجوع إلى العنصر البشري، وخاصة في حالات الخطر أو عند تباطؤ العنصر البشري في اتخاذ القرار.

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