586 8 مليون دينار ميزانية إضافية للتوظيف وترشيح 3 دفعات في أكتوبر ويناير ومارس



إعلان ترتيب المُسجّلين في المرحلة 84 في الأول من أكتوبر "الديوان" تمكّن بالتنسيق مع الجهات الحكومية من توفير عمل لـ 4700 مواطن

خلال

18

يوماً

مريم بندق

قالت مصادر لـ «الأنباء»، إنه تم اعتماد 586.8 مليون دينار ميزانية إضافية لتغطية خطة التعيينات التي تعلن خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية.

وأوضحت المصادر، أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن عن فتح باب التسجيل للباحثين عن عمل خلال شهري ديسمبر وفبراير المقبلين، على أن يتم إعلان 3 دفعات للتوظيف في أكتوبر ويناير ومارس.

وأضافت أن «الديوان» تمكن من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، من ترشيح أسماء 4700 مواطن ومواطنة للعمل خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 3 الجاري بهدف تلبية احتياجات هذه الجهات وتوفير فرص عمل لحاملي كتب ترشيح الاحتياج الفردي.

وتابعت المصادر، أن فرق العمل بالديوان تواصل عملها لاستكمال إجراءات الإعلان عن ترتيب المسجلين في المرحلة الـ 84 للتوظيف، والذي سيتم أول أكتوبر.