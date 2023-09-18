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بوشهري والعيسى ومعرفي يقترحون إلغاء منع الاختلاط طرح شعب منفصلة ومشتركة وترك حرية الاختيار للطلبة

9/18/2023 7:29:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم
قدم النواب د.جنان بوشهري وعبدالوهاب العيسى وداود معرفي اقتراحا بقانون بشأن إلغاء قانون منع الاختلاط، وجاء في القانون: تتولى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسؤولية النظم الإدارية والطلابية، ويتم طرح شعب منفصلة ومشتركة وترك حرية الاختيار للطلبة وبما لا يضر مصلحتهم. وحيث إن الجامعة والتطبيقي من الجهات المستقلة إداريا وماليا، كان لا بد من إلغاء هذا القانون على ان تتولى المؤسستان مسؤولية ترتيب النظم الادارية والطلابية وفق قرارات ترتقي بالعملية التعليمية لخدمة الجموع الطلابية وأعضاء هيئة التدريس داخل مبانيها، وطرح شعب وفصول مشتركة وأخرى منفصلة للطالبات.

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