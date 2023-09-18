بالفيديو سميرة الكندري الكويت تفي بالتزاماتها في اتفاقيات حماية طبقة الأوزون



إنشاء وتطبيق النظام الإلكتروني لتصاريح الاستيراد والتصدير للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والأجهزة المحتوية عليها

دول «التعاون» تواجه تحدي وضع إستراتيجيات للتعامل مع النمو المتوقع في مخزونات مواد «الهيدرو فلورو كربونية»

يعقوب المعتوق: دول التعاون حصلت على استثناءات ولا التزام عليها بتخفيض مواد التكييف والتبريد حال عدم وجود تقنيات أخرى تينا بيرمبيلي: استمرار العمل مع فريق الكويت لتدعيم أفضل الممارسات من أجل مساعدة الدول للحفاظ على طبقة الأوزون

دارين العلي

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري حرص المجلس الأعلى للبيئة في الكويت على تفعيل دور الدولة في الحد من استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والرقابة المستمرة على تجارتها، والوفاء بالتزاماتها وتفعيل دورها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة الخاصة بحماية طبقة الأوزون.

كلام الكندري جاء في كلمة لها خلال احتفال الهيئة باليوم العالمي للأوزون بعنوان «قصة نجاح يجب ان تروى»، مشددة على حرص واهتمام المجتمع الدولي بمعالجة ظاهرة التغير المناخي وإصلاح النظام المناخي وحماية كوكب الارض وصولا الى استعادة توازنه.

وقالت ان الكويت ممثلة بالهيئة وغيرها من الجهات المعنية في الدولة تشارك في هذه المعالجة بإعداد وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج على المستويين الوطني والإقليمي حيث انضمت الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في عام 1992 وسعت إلى تنفيذ كل التزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول.

وأوضحت ان مهمة متابعة تنفيذ هذا البروتوكول موكلة إلى اللجنة الوطنية العليا لحماية طبقة الأوزون وتغير المناخ وقسم الأوزون بالهيئة العامة للبيئة.

ولفتت الى ان من اهم إنجازات الهيئة إصدار التشريعات والقرارات الوطنية الخاصة ببروتوكول مونتريال وإدخالها ضمن التشريعات البيئية للكويت، ومن أهمها القانون البيئي رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لعام 2015 والذي اشتمل على ثماني مواد خاصة بالمواد المستنفدة والقانون الخليجي الموحد رقم 14 لسنة 2015 الخاص بالنظام الخليجي الموحد للمواد المستنفدة.

وأوضحت ان دول المجلس وافقت على اعتماد التحديث على النظام الموحد وإضافة المتطلبات الخاصة بتعديل كيغالي الذي أعد من قبل مسؤولي الأوزون في الكويت والبحرين في الاجتماع الذي عقد في عمان قبل أيام.

وقالت ان من الإنجازات ايضا إنشاء وتطبيق النظام الإلكتروني لتصاريح الاستيراد والتصدير للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والأجهزة المحتوية عليها، كما تم اعتماد نظام التقنين والخفض التدريجي للواردات من تلك المواد وتطبيق نظام توزيع الحصص على الشركات المستوردة حتى تتمكن الدولة من الالتزام بما نص عليه بروتوكول مونتريال.

وفيما يخص برنامج التخلص النهائي من المواد «الهيدرو كلور فلور كربونية»، اضافت ان الكويت أخذت على عاتقها مسارا بيئيا للتحول إلى بدائل غير مستنفدة، وفي الوقت ذاته خاصية احترار عالمي منخفض، وهو ما اعتبر في وقته نقله نوعية في مقترحات المشاريع الاستثمارية الخاصة بتحويل كامل قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتم اعتماده وتمويله من قبل الصندوق المتعدد الأطراف في حينه.

وأفادت بأنه خلال مفاوضات تعديل كيغالي كان لوفد الكويت الأثر الكبير في قيادة المفاوضات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بالتعديلات المقترحة في وقتها على البروتوكول بين دول المادة الخامسة بدعم دول مجلس التعاون الخليجي وكانت الكويت بصفتها المنسق العام للمجموعة الآسيوية منذ العام 2008 والمنسق العام للدول النامية في كيغالي، حيث ساهمت وبشكل إيجابي في تحقيق التفاهمات للوصول إلى الصيغة النهائية لاتفاق كيغالي 2016.

وأكدت ان التحديات الحالية والمستقبلية لتنفيذ مقررات بروتوكول مونتريال تتطلب عملا دؤوبا ومكثفا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات، مبينة أهمية استمرار الدعم المالي من خلال إعادة ملأ الصندوق المتعدد الأطراف والذي يعتبر علامة فارقة في نجاح وتميز هذا البروتوكول لمساعدة ودعم دول المادة الخامسة مع زيادة تتناسب وحجم التحدي القادم بعد تعديل كيغالي.

واوضحت ان الوفاء بالتعهدات التي تمت أثناء جولات المفاوضات كان لها الأثر الكبير على قبول التعديلات الاخيرة ودفع العديد من دول المادة الخامسة للتفاؤل بدعم قطاعاتها الصناعية للتحويل المبكر بما اصطلح عليه خيارات المسار السريع fast track، مما يعطي الرسالة الضمنية المتوقعة ببدء التحول إلى المواد ذات خاصية احترار عالمي منخفض.

وأشارت إلى التحديات الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها وضع الاستراتيجيات للتعامل مع النمو المتوقع في مخزونات مواد «الهيدرو فلورو كربونية» بسبب عدم توافر بدائل مقبولة للدول ذات المناخ الحار.

قصة نجاح

بدوره، لفت رئيس قسم الأوزون م.يعقوب المعتوق الى أن الاحتفال باليوم العالمي للأوزون في الكويت يحمل عنوان «قصة نجاح يجب أن تروى» بعد 25 عاما من الالتزام باتفاقية فيينا ومن النجاحات التي اعتمدت على الكثير من الدعم من قبل جميع القيادات التي مرت على الهيئة.

واكد أن فريق الأوزون سيستمر بدعم حقوق الكويت في هذه الاتفاقية واعدا بالمزيد من العمل بالتعاون مع المعنيين في دول التعاون للوصول الى تطبيق افضل بما يخدم حقوق هذه الدول.

وأعلن أن البلاد حاليا في صدد التحضير لتطبيق المقترح الذي قدمته الكويت بالتعاون مع فريق الأوزون في البحرين باجتماع وكلاء الوزراء السابق وتم اعتماده لعرضه على قادة دول التعاون تمهيدا لتنفيذه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعد إنجاز المعاملات الداخلية الخاصة بكل دولة.

ولفت الى أن هذا المقترح يختص بالانضمام الى الاتفاقية الخاصة بتعديل «كيغالي» الذي ينص على تقييد بعض المواد والبدائل «الفلورو هايدرو كربونية» غير المستنفذة للأوزون ولكن المؤثرة بالاحترار العالمي، وذلك بهدف الحد من هذه المواد في قطاع التبريد على أن تبدأ بالتنفيذ في 2024.

ولفت الى أن دول التعاون حصلت على استثناءات خاصة بمنحها 8 سنوات لبدء التنفيذ ثم ايضا حققت استثناءات بسبب طبيعة المناخ الحار اذ ليس على دول التعاون الالتزام بتخفيض مواد التكييف والتبريد في حال عدم وجود تقنيات اخرى لذلك.

إشادة عالمية

من جهتها، أشادت الرئيس التنفيذي للصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال في الأمم المتحدة تينا بيرمبيلي، بما حققته الكويت في الحفاظ على طبقة الأوزون، معربة عن امتنانها لما أنجزته في هذا الصدد.

وأثنت، في اتصال مرئي ضمن فعاليات احتفال الهيئة العامة للبيئة باليوم العالمي للأوزون الذي نظمه قسم الأوزون في الهيئة، على تنظيم الكويت لهذا الاحتفال والتزام الحكومة الكويتية ببروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون.

وتحدثت عن التجربة الكويتية قائلة: «لقد أديتم عملا كبيرا من خلال مساعدتكم للشركات للحفاظ على طبقة الأوزون، وهذه التجربة ملهمة للآخرين»، مؤكدة في الوقت ذاته «استمرار العمل مع فريق الكويت القائم بهذا الملف لتدعيم أفضل الممارسات من أجل مساعدة الدول للحفاظ على طبقة الأوزون».

تدريب 2000 موظف في «الجمارك»ولا مخالفات في إدخال مواد غير مسموح بها

أكدت م.سميرة الكندري أن هناك التزاما تاما من جميع جهات الدولة بمواد الاتفاقية وهناك تعاون على المستوى الوطني مع هيئة الصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرة الى تدريب 2000 موظف في الجمارك لتقليل الاستخدام والكشف على الوسائط غير المسموح بها داخل البلاد.

ولفتت الى أن احصائيات الهيئة تشير الى تعاون الشركات المسؤولة عن التبريد اذ لم يتم رصد مخالفات في دخول هذه المواد البلاد.

من أجواء الاحتفال

٭ شارك في الاحتفال ممثلون عن جهات الدولة المساهمة في الاتفاقية ومنها معهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

٭ تم خلال الحفل تقديم عرض مصور شارك فيه أعضاء فريق الأوزون للحديث عن إنجازات الكويت فيما خص الاتفاقية الخاصة بطبقة الأوزون.

٭ تم في ختام الحفل تكريم الجهات المشاركة والشركات المعنية بالصناعات والتجارة الخاصة بالمواد المستنفذة للأوزون تكريما لجهودها في الالتزام ببنود الاتفاقية.