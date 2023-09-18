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تواصل تبدأ الأحد تلقي مقترحات وشكاوى المواطنين

9/18/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أُحيط مجلس الوزراء علما بالوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري، ويضم الوفد كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.
من جانب آخر، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء 31 أكتوبر المقبل ورفعه لسمو ولي العهد.
من جهة أخرى، وافق المجـــلس على إطـــلاق النسخة التجريبية لإدارة منصة «تواصل» وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 الجاري، وهي منصة تعنى باستقبال جميع مقترحات واستفسارات وشـكاوى المواطنيــــن، وبالإمكان استخدامها من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».

  • ولي العهد يبدأ زيارة للصين غداً.. ودعوة مجلس الأمة للانعقاد 31 أكتوبر

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