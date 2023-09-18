بوشهري والعيسى ومعرفي يقترحون إلغاء منع الاختلاط طرح شعب منفصلة ومشتركة وترك حرية الاختيار للطلبة

بوشهري والعيسى ومعرفي يقترحون إلغاء منع الاختلاط طرح شعب منفصلة ومشتركة وترك حرية الاختيار للطلبة
التاريخ
9/18/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم
قدم النواب د.جنان بوشهري وعبدالوهاب العيسى وداود معرفي اقتراحا بقانون بشأن إلغاء قانون منع الاختلاط، وجاء في القانون: تتولى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسؤولية النظم الإدارية والطلابية، ويتم طرح شعب منفصلة ومشتركة وترك حرية الاختيار للطلبة وبما لا يضر مصلحتهم. وحيث إن الجامعة والتطبيقي من الجهات المستقلة إداريا وماليا، كان لا بد من إلغاء هذا القانون على ان تتولى المؤسستان مسؤولية ترتيب النظم الادارية والطلابية وفق قرارات ترتقي بالعملية التعليمية لخدمة الجموع الطلابية وأعضاء هيئة التدريس داخل مبانيها، وطرح شعب وفصول مشتركة وأخرى منفصلة للطالبات.
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