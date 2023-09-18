تشغيل حقول الغاز في الكويت رقميا
التاريخ
9/18/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن الكويت تتجه لتعميم تجربة الحقل الرقمي الذكي (كوديف) ليشمل تشغيل حقول الغاز الجوراسية (الغاز الحر) في شمال الكويت رقميا.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت تمضى قدما في المشروع، حيث طرحت ممارسة داخلية أول من أمس لتنفيذ المشروع، وقامت بتأهيل 9 شركات محلية وعالمية لتنفيذ العقد، وحددت 13 نوفمبر المقبل لتقديم العروض المالية.
وذكرت أن تجربة تشغيل حقول الغاز رقميا تعني أن الأجهزة والمعدات المركبة في الحقول هي التي تتحكم في طريقة عمل الحقل، حيث تقوم هذه الأجهزة باتخاذ القرارات المباشرة والمناسبة دون الرجوع إلى العنصر البشري، وخاصة في حالات الخطر أو عند تباطؤ العنصر البشري في اتخاذ القرار.
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