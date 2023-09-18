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داود معرفي استجواب لـ الأشغال عن المطار الجديد ومناقصات الوزارة وهيئة الطرق

9/18/2023 7:29:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان
أعلن النائب داود معرفي انتهاءه من إعداد وصياغة محاور استجواب لوزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز حول المطار الجديد ومناقصات الوزارة وهيئة الطرق.
وقال النائب معرفي: انتهيت مع فريق العمل من إعداد وصياغة محاور استجواب وزيرة الأشغال العامة. وأضاف: ‏وعليه أعلن استجوابي لها من ثلاثة محاور وهي: مطار الكويت الجديد، مناقصات وزارة الأشغال، وهيئة الطرق.

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