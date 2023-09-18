586 8 مليون دينار ميزانية إضافية للتوظيف وترشيح 3 دفعات في أكتوبر ويناير ومارس

586 8 مليون دينار ميزانية إضافية للتوظيف وترشيح 3 دفعات في أكتوبر ويناير ومارس
التاريخ
9/18/2023 7:29:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
إعلان ترتيب المُسجّلين في المرحلة 84 في الأول من أكتوبر "الديوان" تمكّن بالتنسيق مع الجهات الحكومية من توفير عمل لـ 4700 مواطن
خلال
18
يوماً
مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء»، إنه تم اعتماد 586.8 مليون دينار ميزانية إضافية لتغطية خطة التعيينات التي تعلن خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية.
وأوضحت المصادر، أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن عن فتح باب التسجيل للباحثين عن عمل خلال شهري ديسمبر وفبراير المقبلين، على أن يتم إعلان 3 دفعات للتوظيف في أكتوبر ويناير ومارس.
وأضافت أن «الديوان» تمكن من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، من ترشيح أسماء 4700 مواطن ومواطنة للعمل خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 3 الجاري بهدف تلبية احتياجات هذه الجهات وتوفير فرص عمل لحاملي كتب ترشيح الاحتياج الفردي.
وتابعت المصادر، أن فرق العمل بالديوان تواصل عملها لاستكمال إجراءات الإعلان عن ترتيب المسجلين في المرحلة الـ 84 للتوظيف، والذي سيتم أول أكتوبر.
MENAFN18092023000130011022ID1107094134
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