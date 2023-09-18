العجوز التي تزوجت مصرياً يصغرها ب40 سنة تشغل بريطانيا

وكانت جدة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاماً وقعت في غرام الشاب المصري البالغ من العمر 34 عاماً، بعد محادثات على الإنترنت استمرت خمسة شهور تم تتويجها بزيارة سياحية إلى القاهرة، ومن ثم اتفقا على الزواج، وهو ما حدث بالفعل في العام 2020، وتحولا في ذلك الحين إلى حديث الرأي العام في بريطانيا خاصة بعد أن ظهرا في برنامج تلفزيوني محلي ليرويا قصة الحب التي يعيشانها.

لكن الزواج بينهما لم يدم سوى عامين فقط، حيث قررا الطلاق، فيما نشرت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية تقريراً اطلعت عليه "العربية.نت" وكشف أن الخلافات بين الجدة الثمانينية والشاب الثلاثيني تطورت مؤخراً، وأصبحت السيدة البريطانية تسعى حالياً إلى ترحيله من البلاد بعد طلاقها منه، كما تتهمه بالسطو على أكثر من 25 ألف جنيه استرليني من أموالها.

وفي التفاصيل التي أوردتها "ديلي ميرور" فقد قامت السيدة إيريس جونز (84 عاماً) بطرد طليقها محمد إبراهيم من المنزل في يونيو الماضي بعد عامين من الزواج، واستبدلته بقطة بنغالية تدعى "تيبس".

وكشفت إيريس أنها بالإضافة إلى رغبتها في إخراج محمد من منزلها، فقد طلبت من وزارة الداخلية رفض تجديد تأشيرته وترحيله، مدعية أنه رفض إعادة 25 ألف جنيه إسترليني أقرضتها له في وقت سابق.

وروت جونز كيف التقت بمحمد للمرة الأولى بعد خمسة أشهر من الدردشة عبر الإنترنت، وكانت هي تبلغ من العمر في ذلك الحين 80 عاماً بينما كان محمد يبلغ من العمر 34 عاماً فقط، وكان متزوجاً في مصر لمدة 10 سنوات مضت عندما تحدثا لأول مرة على "فيسبوك"، وفي غضون شهر واحد تقدم محمد لخطبة إيريس، وفي رحلتها الأولى لرؤيته خططت لقبوله والزواج منه بالفعل.

وتقول "ديلي ميرور" إنه بعد أقل من عام تزوجا في القاهرة ووصل محمد إلى بريطانيا للعيش، ولكن بعد أشهر قليلة من الذكرى السنوية الثانية لزواجهما في يونيو الماضي، طردته إيريس من منزلها، كما تدعي أيضاً أنه اقترض 25 ألف جنيه إسترليني منها، وهو ما ينفيه الشاب المصري.

وتقول إيريس: "أشعر بالانتهاك والغباء. اعتقدت أن هذا لن يحدث لي أبداً، لكنه حدث بالطبع". وأضافت: "لقد حذرني البنك، وحذرتني الشرطة، وحذرتني عائلتي وأصدقائي. لكنني لم أستمع. لقد أعماني الحب. إنه لا يستحق تأشيرة دخول إلى بريطانيا بسبب الطريقة التي عاملني بها. أنا قلقة من أنه قد يفعل الشيء نفسه مع شخص آخر"، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية.

وتُظهر البيانات المصرفية التي اطلعت عليها "ديلي ميرور" أن السكرتيرة القانونية المتقاعدة إيريس أرسلت لمحمد تحويلات بلغ مجموعها أكثر من 25 ألف جنيه إسترليني بعد قدومه إلى بريطانيا في عام 2021.

وبعد الانفصال أخيراً بينهما طلبت إيريس من وزارة الداخلية رفض طلبه لتمديد تأشيرة زواجه. وتضيف إيريس: "أعلم أنه لكي تقوم وزارة الداخلية بترحيله، يجب أن يحدث الطلاق بيننا، لكن القول أسهل من الفعل. أنا مفلسة، لأنه استولى على كل أموالي".

وتنص القوانين في بريطانيا على أنه إذا كانت تأشيرتك مبنية على علاقتك الزوجية، فيجب عليك إخطارهم في حالة الطلاق أو الانفصال، ولكن لا يزال بإمكان حامل التأشيرة التقدم بطلب للتمديد أو للعيش بشكل دائم في بريطانيا.

وتقول إيريس: "تأشيرة الزواج التي يحملها يحل موعد تجديدها في 14 نوفمبر. لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. وهو لا يريد العودة إلى مصر، لقد كان يستخدمني للهروب من هناك".

ونفى محمد إبراهيم ادعاءات إيريس، وقال لجريدة "ديلي ميرور" إن ادعاءاتها "كاذبة".