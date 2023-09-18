حزمة دعم السلام : مبادرة اوروبية عربية لتعظيم مكاسب السلام في الشرق الاوسط

وعقدوا اليوم في هذا الصدد اجتماعا وزارياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم. ويسعى هذا الجهد إلى إنتاج "حزمة دعم السلام" التي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام. وهي تسعى إلى إنتاج برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، بما يدعم السلام، كما يشمل ذلك أن تجني كافة شعوب المنطقة ثماره. ويسعى هذا الجهد إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم الفرص والوعد، وبالتالي تحفيز الجهود الجادة للوصول إليه..

و ترتكز الجهود المتجددة على الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود الرابع من حزيران 1967؛ واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان؛ وكذلك الاحترام والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما ينص على تثبيت عدم الاعتراف بأية تغييرات على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات؛ والحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التركيز على الوصاية الهاشمية.

وتعتمد جهود يوم السلام، من بين أمور أخرى، على مبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية لوضع رؤيتها للسلام الإقليمي الشامل وشروطه ومتطلباته، فقد قامت مبادرة السلام العربية على أساس الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 مقابل التطبيع الكامل، وقد أقرت منظمة التعاون الإسلامي في وقت لاحق مبادرة السلام العربية ورحب بها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. كما تعتمد جهود يوم السلام أيضًا على عرض الاتحاد الأوروبي لعام 2013 بتوفير "حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والأمني والاقتصادي" لكلا الطرفين في سياق اتفاق الوضع النهائي.

كذلك تهدف جهود يوم السلام إلى توضيح فوائد مبادرة السلام العربية وحزمة دعم السلام الأوروبية، وحشد كافة الجهود الدولية القائمة والمحتملة. إن جهود يوم السلام مفتوحة لجميع الأطراف المستعدة لتقديم مساهمات جوهرية فيها.

وعلى هذا الأساس، يهدف المبادرون إلى إنتاج "حزمة دعم السلام" الشاملة. ومن المقرر أن يتم طرح هذه الحزمة مباشرة بعد "يوم السلام"، عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، حيث أن من شأن هذه الحزمة الواسعة النطاق أن تساعد في الحفاظ على السلام، وستعود بفوائد السلام على الجميع.

إن جهد يوم السلام هذا لا يهدف إلى تقديم تفاصيل إضافية للاتفاق الثنائي الإسرائيلي الفلسطيني المطلوب بما يتجاوز المعايير المتفق عليها دوليا، حيث سيتم التفاوض على هذه التفاصيل بين الطرفين. كما تستلزم جهود يوم السلام تصور ما سيعنيه السلام الإسرائيلي الفلسطيني بالنسبة للعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها؛ فهو ليس بديلاً لعملية السلام المطلوبة والتي طال انتظارها. وفي حين أنها ستتناول الفوائد والمكاسب المحتملة للسلام في مختلف المجالات، فإنها سترتكز بالكامل على احترام المبدأ القائل بأن كل هذه الفوائد لا يمكن أن تتحقق إلا في يوم السلام، وليس قبله أو كمقدمة له.

خلال هذا الاجتماع، أطلق المنظمون مجموعات عمل مكلفة بوضع مكونات "حزمة دعم السلام" الشاملة، ودُعي جميع المشاركين إلى المساهمة في مجموعات العمل.

وسوف ستركز مجموعات العمل على تحديد العناصر الجوهرية لـ "حزمة دعم السلام"، حيث سيجتمعون من حيث المبدأ على مستوى المبعوث الخاص أو السفراء، وسيستفيدون من مدخلات الخبراء المتخصصين. كما سيتم تنسيق عملهم من قبل الرئيسين المشاركين.كذلك ستقوم مجموعات العمل بتنظيم مؤتمرات وندوات ودراسات لإنتاج مكونات واقعية وممكنة مفصلة لـ "حزمة دعم السلام".

مجموعات العمل التي تم إنشاؤها اليوم هي مجموعة عمل سياسية وأمنية تركز على وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون الإقليمي والسياسي والأمني المحتملة في مرحلة ما بعد السلام؛ ومجموعة عمل اقتصادية وبيئية تركز على تطوير مقترحات للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والبنية التحتية للنقل والموارد الطبيعية، فضلاً عن تغير المناخ والبيئة؛ وكذلك فريق عمل البعد الإنساني، الذي يركز على تطوير مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية والثقافات المتعددة وقضايا الأمن الإنساني على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 66/290.

كما سيحدد المشاركون في مجهود يوم السلام متى يتقدم عمل مجموعات العمل بشكل كافٍ لدمج المساهمات المختلفة في "حزمة دعم السلام". أيضاً، سيتم تقييم التقدم كل ثلاثة أشهر، حيث سيتم إجراء التقييم الأول في كانون اول 2023. والهدف هو أن تختتم مجموعات العمل عملها وأن تكون "حزمة دعم السلام" جاهزة للعرض بحلول أيلول 2024. ومع ذلك، فإن المساهمين في جهد يوم السلام سيقومون بعد ذلك بتقييم ما إذا كانت مجموعات العمل قد اختتمت عملها، أو إذا كانت ستحتاج إلى الاستمرار. وقد اتفق القائمون على المؤتمر على آليات للتعامل بشكل منفصل، وإلى أقصى حد، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن الضروري عكس الاتجاهات السلبية والحفاظ على آفاق السلام، ولذلك، فإن المبادرين يحثون الجميع على العمل من أجل وقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وإخلاء المنازل؛ وقف العنف والتحريض على العنف؛ وضمان احترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس، ودور الوصاية الهاشمية، فضلا عن ولاية دائرة الأوقاف الإسلامية.

وبالتوازي مع ما سبق، يشير المبادرون إلى ضرورة إجراء مفاوضات ذات مصداقية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام ضمن جدول زمني واضح. بالإضافة إلى ذلك، يدعو القائمون على المؤتمر الجميع إلى دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، والتغلب على جميع العقبات في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال لجنة الارتباط الخاصة.

وما لم يتم الحفاظ على جدوى حل الدولتين، والبدء في المفاوضات لتحقيقه، فإن احتمالات السلام سوف تتضاءل أكثر، وسوف يميز الصراع مستقبل المنطقة بقدر ما طبع ماضيها. إن جهود يوم السلام لا يمكن أن تحقق السلام في حد ذاتها، ولكنها يمكن أن تساهم في عصر جديد من الرخاء والإنجاز والتعاون بين جميع دول وشعوب المنطقة، حيث نأمل أن تنضموا إلينا جميعا في هذا المسعى الضروري.

ولا يزال السلام الإسرائيلي الفلسطيني بعيد المنال، فبعد عقود من إطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991، لا يوجد أفق حقيقي لتحقيق حل الدولتين، ولم يتم احترام الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو، بشكل كامل. فالاحتلال مستمر، ومعه عدد من التعقيدات والصعوبات التي تدفع الطرفين إلى الابتعاد عن التوصل إلى اتفاق محتمل. لقد ثبت أن الوضع على الأرض لا يمكن الدفاع عنه، وأصبح من المستحيل قبول الوضع الراهن، خاصة في ظل وضع دولي مبتلى بالصراعات، حيث أن تجاهل الحاجة إلى تنشيط عملية السلام لا يساعد الأطراف ولا يساعد حاضر ومستقبل الشرق الأوسط