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لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة

9/18/2023 7:24:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لم تكن تتخيل سيدة أمريكية تبلغ من العمر 40 عاما وتعيش في ولاية كاليفورنيا أن وجبة سمك "بلطي" اشترتها من السوق المحلي وقامت بطهيها في المنزل تتسبب في مأساة لها.
“فقدان الأطراف الأربعة” هذا ما عاشته الأمريكية لورا باراخاس بعد تناولها وجبة السمك "غير المطهية بشكل كامل" حيث بدأت تتحول يداها وقدماها إلى اللون الأسود، وفقا لصحيفة "المرور" البريطانية.

بكتيريا قاتلة
يرجع السر وراء ما حدث من مأساة للسيدة الأمريكية إلى أن وجبة السمك التي تناولتها كان بها بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس" والتي يصاب بها في أمريكا من 150 إلى 200 شخص كل عام حيث يموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة.
وبالنسبة لما حدث مع لورا باراخاس، أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، فإنها بعد تناولها وجبة السمك في أواخر يوليو الماضي، أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى تكافح العدوى القاتلة ثم اضطر الأطباء إلى بتر أطرافها الأربع في الساعات القليلة الماضية من أجل إنقاذ حياتها.

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