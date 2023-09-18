لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة

بكتيريا قاتلة

يرجع السر وراء ما حدث من مأساة للسيدة الأمريكية إلى أن وجبة السمك التي تناولتها كان بها بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس" والتي يصاب بها في أمريكا من 150 إلى 200 شخص كل عام حيث يموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة.

وبالنسبة لما حدث مع لورا باراخاس، أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، فإنها بعد تناولها وجبة السمك في أواخر يوليو الماضي، أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى تكافح العدوى القاتلة ثم اضطر الأطباء إلى بتر أطرافها الأربع في الساعات القليلة الماضية من أجل إنقاذ حياتها.