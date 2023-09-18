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الجيش المصري يرسل مساعدات للمناطق الأكثر احتياجا في السودان

9/18/2023 7:24:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية إلى ميناء بورسودان، بعد أن انطلقت من قاعدة سفاجا البحرية محملةً عليها مساعداتٌ إنسانية.

وقال بيان الجيش المصري: "وصلت إلى ميناء بورسودان بـ دولة السودان، سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجا بقاعدة البحر الأحمر البحرية، محملاً عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجامعة الدول العربية، وجمعية الهلال المصري، والسفارة السودانية بمصر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً في دولة السودان الشقيق".
وتابع البيان: "جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين".

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