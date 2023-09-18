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الازمات ينفي صحة تسجيلات تدعي قطع الكهرباء والانترنت عن المملكة غداً

9/18/2023 7:24:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مدير الوحدة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات الاثنين صحة التسجيلات التي يتناقلها مواطنون عبر تطبيق الواتساب حول قطع التيار الكهرباء والانترنت عن المملكة غداً الثلاثاء .
وقال النعيمات في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان هذه التسجيلات عبارة عن افتراضات للتمرين ولا تمثل احداث حقيقية على ارض الواقع .
وبدأ اليوم الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.
ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة ، والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.
ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في مناطق عدة قرابة الساعة العاشرة صباحاً، دون التأثير على سير الحياة العامة.

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