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مسؤول إيراني يكشف حقيقة إسقاط 8 طائرات مسيرة شمالي البلاد

9/18/2023 7:24:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن النائب السياسي والأمني لمحافظة "جولستان" (شمال إيران) علي مهاجر اليوم الاثنين، أن سقوط طائرة مسيرة في مدينة "جرجان"(عاصمة المحافظة) أدى إلى إصابة شخصين.

وأوضح علي مهاجر قائلا: "تحطمت هذه الطائرة حوالي الساعة التاسعة صباحا وسقطت قطعها في بعض مناطق المدينة".
ونفى مهاجر الأنباء المتداولة عن إسقاط 8 طائرات مسيرة، مضيفا: "هذه القطع تعود لطائرة مسيرة واحدة".
وأردف: "ان القوات العسكرية والأمنية تحقق في أبعاد هذه الحادثة.. نتيجة سقوط هذه الطائرة بدون طيار في المناطق السكنية أصيب مواطنان اثنان".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلايي نيك في مداخلة تلفزيونية تعليقا على حادثة كركان، إنه خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية ، تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة جرجان، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ والعمليات قامت بجمع الأجزاء المتساقطة.

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