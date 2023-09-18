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مزارعو بلغاريا يحتجون على المنتجات الزراعية الأوكرانية

9/18/2023 7:24:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتج المزارعون في جميع أنحاء بلغاريا، اليوم الإثنين، بعد أن رفعت الحكومة الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من أوكرانيا.

وشدد المزارعون على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إغراق السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمزارعين المحليين.
واحتشد المئات على متن جراراتهم الزراعية ولوح الكثير منهم بالأعلام الوطنية وأطلقوا الأبواق وأغلقوا طرقا رئيسية وعطلوا حركة المرور تعبيرا عن غضبهم.

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