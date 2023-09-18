مزارعو بلغاريا يحتجون على المنتجات الزراعية الأوكرانية

مزارعو بلغاريا يحتجون على المنتجات الزراعية الأوكرانية
التاريخ
9/18/2023 7:24:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- احتج المزارعون في جميع أنحاء بلغاريا، اليوم الإثنين، بعد أن رفعت الحكومة الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من أوكرانيا.
وشدد المزارعون على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إغراق السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمزارعين المحليين.
واحتشد المئات على متن جراراتهم الزراعية ولوح الكثير منهم بالأعلام الوطنية وأطلقوا الأبواق وأغلقوا طرقا رئيسية وعطلوا حركة المرور تعبيرا عن غضبهم.
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