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اختتام أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني الـ16

9/18/2023 7:24:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اختتمت أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر الذي انعقد بعنوان "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية" في عمّان، بمشاركة أكثر من ألف صيدلي وخبرات صيدلانية عالمية وعربية.
وشهد المؤتمر مشاركة عربية ودولية تشمل كلا من السعودية، ومصر، والإمارات، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والهند، وأستراليا.
وقال نقيب صيادلة الأردن نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب محمد عبابنة إنه بعد انعقاد الجلسات الحوارية وأكثر من 50 محاضرة و12 ورشة عمل للبرنامجين العلمي والمهني، والتي حضرها مختصون وصناع القرار، خرج المؤتمر بعدة توصيات تصب جميعها بما يسهم في صياغة رؤية مهنة الصيدلة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وبما ينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع جميع التخصصات في العالم.
وبيّن أن هذه التوصيات تأتي لتطوير القطاع الطبي والصيدلي بجوانبه كافة.
وشملت توصيات البرنامج العلمي للمؤتمر، السعي لاعتماد البورد العربي والاعتراف به وبمخرجاته من قبل مختلف الجهات محليا وإقليميا وعالميا، واستغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة لتحسين عمليات التقييم والإعلان عن الأدوية وتسهيل التواصل للمرضى.

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