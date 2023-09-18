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مباحثات بين الرئيسين الجزائري والإيراني بمقر الأمم المتحدة

9/18/2023 7:24:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ويأتي هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وأجرى تبون محادثات مع رئيس غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بمقر الأمم المتحدة.

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