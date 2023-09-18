مباحثات بين الرئيسين الجزائري والإيراني بمقر الأمم المتحدة

مباحثات بين الرئيسين الجزائري والإيراني بمقر الأمم المتحدة
التاريخ
9/18/2023 7:24:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ويأتي هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا وأجرى تبون محادثات مع رئيس غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بمقر الأمم المتحدة.
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