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الأمن يحقق في مقتل فتاة وإخفاء جثتها في عمان

9/18/2023 7:24:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ورد للأمن الوقائي معلومات وبلاغ بقيام أحد الأشخاص بقتل إحدى الفتيات في العاصمة ومن خلال التحقيقات المشتركة مع البحث الجنائي جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف بالتحقيق معه بقتل الفتاة بعد خلاف حصل بينهما والقاء جثتها في إحدى حاويات القمامة وما زال التحقيق والبحث عن الجثة جارياً.

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