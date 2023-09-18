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تعاون جديد بين الجزائر وروسيا في مجال التربية والتعليم

9/18/2023 7:24:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجرى وزير التربية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين، مباحثات مع نائب وزير التربية والتعليم الروسي، دينيس غريبوف، حول سبل تطوير التعاون في المجال التربوي بين البلدين.
واستقبل وزير التربية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، بمقر الوزارة نائب وزير التربية والتعليم الروسي، دينيس غريبوف، والوفد المرافق له.
وحسبما جاء في بيان وزارة التربية الجزائرية، تباحث الطرفان في سبل تطوير التعاون في المجال التربوي بين البلدين.
وأوضح الوزير بلعابد، أن التعاون مع الطرف الروسي في مجال التربية والتعليم سيعزز الخبرات العلمية وتبادل التجارب، منوها بالأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتطوير الاختصاصات العلمية والتقنية.

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