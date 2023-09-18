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عن نقد ونغز الشعوب

9/18/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬وطني‭ ‬الثاني،‭ ‬مدينة Kosti ‭ (‬كتبت‭ ‬الاسم‭ ‬بالحرف‭ ‬الإفرنجي‭ ‬لأنها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬صاحب‭ ‬اول‭ ‬محل‭ ‬تجاري‭ ‬فيها‭ ‬وهو‭ ‬تاجر‭ ‬يوناني‭)‬،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الأوسط،‭ ‬ثم‭ ‬صارت‭ ‬بعد‭ ‬انفصال‭ ‬الجنوب،‭ ‬هي‭ ‬الجنوب‭ ‬الجديد‭ ‬للبلاد‭ (‬ما‭ ‬موطن‭ ‬العلة‭ ‬في‭ ‬الانتماء‭ ‬للجنوب؟‭ ‬لماذا‭ ‬بلدان‭ ‬جنوب‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬أكثر‭ ‬تخلفا‭ ‬ومشاكلا‭ ‬وعللا‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬الشمالي؟‭ ‬لماذا‭ ‬ظل‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬شوكة‭ ‬في‭ ‬خاصرة‭ ‬الوطن؟‭ ‬لماذا‭ ‬شمال‭ ‬مصر‭ ‬وشمال‭ ‬الهند‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬من‭ ‬جنوبهما؟‭ ‬والله‭ ‬يستر‭ ‬على‭ ‬مدينتي‭ ‬كوستي‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬الجديد،‭ ‬وهي‭ ‬حاليا‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬للهاربين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬العبثية‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬رحاها‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومحيطها‭ ‬الجغرافي‭).‬

المهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المدينة‭ ‬درج‭ ‬شخص‭ ‬مختل‭ ‬عقليا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬يديه‭ ‬بالدعاء‭: ‬يا‭ ‬رب‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ (‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬زمان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيه‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬يملك‭ ‬المليون‭) ‬وعندما‭ ‬يسألونه‭ ‬ماذا‭ ‬سيفعل‭ ‬بذلك‭ ‬المبلغ،‭ ‬كان‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬سورا‭ ‬عاليا‭ ‬مسقوفا‭ ‬للمدينة،‭ ‬ويحكم‭ ‬إغلاقه‭ ‬بالأقفال،‭ ‬ثم‭ ‬يطير‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ (‬نسمي‭ ‬النهر‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بحرا‭) ‬ويرمي‭ ‬بالمفاتيح‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يعثر‭ ‬عليها‭ ‬أحد،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬أهل‭ ‬تلك‭ ‬المدينة‭ ‬شديدو‭ ‬التعصب‭ ‬لها،‭ ‬فإنهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يغضبون‭ ‬من‭ ‬كلام‭ ‬ذلك‭ ‬المجنون‭ ‬بل‭ ‬يضحكون‭ ‬له،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬بعزلهم‭ ‬عن‭ ‬الدنيا‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬والمطر‭.‬

وتذكرت‭ ‬صاحبنا‭ ‬ذاك‭ ‬وأنا‭ ‬أقرأ‭ ‬كلام‭ ‬القس‭ ‬الأمريكي‭ ‬فريد‭ ‬فيليبس‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬السويد‭ ‬بأنها‭ ‬غدة‭ ‬سرطانية‭ ‬ينبغي‭ ‬اجتثاثها‭ ‬وتخليص‭ ‬البشرية‭ ‬منها،‭ ‬‮«‬لأنها‭ ‬بلد‭ ‬فاسق‭ ‬دنس‭ ‬وكافر‮»‬،‭ ‬ومرة‭ ‬أخرى‭ ‬أكرر‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬قس‭ ‬مسيحي‭ ‬وليس‭ ‬داعشيا،‭ ‬وسر‭ ‬غضب‭ ‬القس‭ ‬الأمريكي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬كاهنا‭ ‬سويديا‭ ‬يمثل‭ ‬حاليا‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬لأنه‭ ‬شتم‭ ‬الشاذين‭ ‬جنسيا‭ (‬مجاراة‭ ‬للعولمة‭ ‬‮«‬المثليين‭ ‬جنسيا‮»‬‭) ‬ودعا‭ ‬عليهم‭ ‬بالفناء،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬للدفاع‭ ‬عنه،‭ ‬ويقول‭ ‬فيليبس‭ ‬إن‭ ‬ألف‭ ‬سويدي‭ ‬هلكوا‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬التسونامي‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬لأنهم‭ ‬فسقة‭ ‬وعاهرون‭ ‬وفاجرون،‭ ‬وتمنى‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬المد‭ ‬البحري‭ ‬أهلك‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السويديين،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬كارثة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬أبادت‭ ‬الشعب‭ ‬السويدي‭ ‬بأكمله‭ ‬‮«‬سترتاح‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬منه،‭ ‬وناشد‭ ‬فيليبس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬حكومة‭ ‬تايلاند‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬السويديين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬أراضيها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يدنسوها‭ ‬فيحيق‭ ‬بهم‭ ‬غضب‭ ‬السماء‭! (‬وكأنما‭ ‬تايلاند‭ ‬أرض‭ ‬الطهر‭ ‬والنقاء‭ ‬الأخلاقي‭).‬

السويديون‭ ‬تعاملوا‭ ‬مع‭ ‬كلام‭ ‬القس‭ ‬فيليبس‭ ‬كمزحة‭ ‬وتداولوه‭ ‬بلا‭ ‬غضب‭ ‬أو‭ ‬سخط‭! ‬تخيل‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬نصف‭ ‬ذلك‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله‭: ‬الأسطول‭ ‬الأمريكي‭ ‬الثالث‭ ‬يتحرك‭ ‬لإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬القائل،‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬اقتصادي‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬قائل‭ ‬ذلك‭ ‬الكلام،‭ ‬وتخيل‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬كلاما‭ ‬كذاك‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬ستنفتح‭ ‬صنابير‭ ‬الردح‭ ‬والقدح‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬الكلام‭ ‬لا‭ ‬يصدر‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬ناقص‭ ‬العقل،‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الشهرة‭ ‬والأضواء‭.. ‬فكل‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ -‬ولله‭ ‬الحمد‭- ‬مثال‭ ‬للطهر‭ ‬والفضيلة‭ ‬والرجولة‭ ‬والبطولة‭ ‬والفحولة‭ ‬والكرامة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬التعريض‭ ‬بها‭ ‬بالحق‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المداعبة‭ ‬والمناكفة‭. (‬من‭ ‬غرائب‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كتب‭ ‬مصري‭ ‬مثلا‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬تصدى‭ ‬له‭ ‬عشرة‭ ‬كتاب‭ ‬سودانيين‭ ‬قائلين‭ ‬له‭: ‬لماذا‭ ‬تحشر‭ ‬بوزك‭ ‬في‭ ‬شؤوننا،‭ ‬يا‭ ‬كذا‭ ‬وكذا،‭ ‬ولكن‭ ‬لو‭ ‬كتب‭ ‬امريكي‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬تايم‭ ‬او‭ ‬نيوزويك‭ ‬كلاما‭ ‬اقسى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬السودان‭ ‬فما‭ ‬فيها‭ ‬شيء،‭ ‬فحلال‭ ‬على‭ ‬بلابل‭ ‬الغرب‭ ‬الدوح،‭ ‬حرام‭ ‬على‭ ‬العُرب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جنس‭).‬

ومع‭ ‬هذا‭ ‬فالفلسطيني‭ ‬يطلق‭ ‬النكات‭ ‬على‭ ‬أهل‭ ‬الخليل،‭ ‬والسوريون‭ ‬جعلوا‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬حلب‭ ‬مادة‭ ‬للتندر،‭ ‬والمصري‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬عشر‭ ‬نكات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سبع‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬أهل‭ ‬الصعيد،‭ ‬وفي‭ ‬السودان‭ ‬تصدر‭ ‬يوميا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النكات‭ ‬عن‭ ‬أهلي‭ ‬النوبيين‭ ‬الذين‭ ‬يسميهم‭ ‬أهل‭ ‬السودان‭ ‬الأوسط‭ ‬‮«‬البرابرة‮»‬‭! ‬وكلنا‭ ‬نقول‭ ‬في‭ ‬وعن‭ ‬بلداننا‭ ‬كلاما‭ ‬جارحا‭ ‬مثبطا‭ ‬ومحبطا‭ ‬ولكن‭ ‬يا‭ ‬ويل‭ ‬غيرنا‭ ‬إذا‭ ‬رددوا‭ ‬نفس‭ ‬ذلك‭ ‬الكلام‭. ‬

ادعاء‭ ‬الكمال‭ ‬بالحق‭ ‬والباطل‭ ‬يجعلنا‭ ‬‮«‬على‭ ‬الهبشة‮»‬‭ ‬وسريعي‭ ‬الاشتعال‭ ‬وويلك‭ ‬ياللي‭ ‬تعادينا‭ ‬يا‭ ‬ويلك‭ ‬ويل‭. ‬

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