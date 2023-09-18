((بيل جيتس)) وبعوضه الغامض!

{ ‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الخبر‭ ‬المتداول‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الافتراضي‭ ‬فيما‭ ‬يمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬الدول‭! ‬ولا‭ ‬يمرّ‭ ‬لتدقيق‭ ‬أو‭ ‬مساءلة‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬أعطى‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬المتهمين‭ ‬بمحاولات‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬البشر‭! ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بصناعة‭ ‬هذا‭ ‬البعوض‭ ‬‮«‬المعدّل‭ ‬وراثياً‮»‬‭ ‬بل‭ ‬ويخصص‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬مروحية‮»‬‭ ‬لنشره‭ ‬بالملايين‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬العالم،‭ ‬دون‭ (‬رقابة‭ ‬مختبرية‭) ‬أو‭ ‬صحية‭ ‬دولية‭ ‬لماهية‭ ‬هذا‭ ‬البعوض؟‭! ‬وكيف‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬وراثياً؟‭! ‬وما‭ ‬مكونات‭ ‬ذلك‭ ‬التعديل‭ ‬الوراثي؟‭! ‬وما‭ ‬تأثيراته‭ ‬في‭ ‬البشر؟‭! ‬ومن‭ ‬أعطاه‭ (‬التصريح‭ ‬العالمي‭ ‬أو‭ ‬الدولي‭) ‬لنشره‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص؟‭! ‬ولماذا‭ ‬يتصرف‭ ‬وكأن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬مزرعة‭ ‬خاصة‭ ‬به،‭ ‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬به؟‭! ‬ولماذا‭ ‬المصنع‭ ‬التابع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬‮«‬كولومبيا‮»‬،‭ ‬خارج‭ ‬الرقابة‭ ‬الصحية‭ ‬والمختبرية‭ ‬الدولية؟‭! ‬ومن‭ ‬أين‭ ‬جاء‭ ‬بحق‭ ‬تشخيص‭ ‬‮«‬المرض‭ ‬الغريب‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬له‭ ‬بالطب،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إدارة‭ ‬وتمويل‭ ‬الشركات‭ ‬والمختبرات‭ ‬الغامضة؟‭! ‬ولماذا‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يتطرق‭ ‬باهتمام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الممولين‭ ‬لشركات‭ ‬أدوية‭ ‬ثبت‭ ‬عليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التهم،‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬والعقم‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الهند‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أجرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ (‬مشاريعه‭ ‬الطبية‭ ‬الغامضة‭) ‬فيها؟‭!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬فاضت‭ ‬ملياراته‭ ‬وكذلك‭ ‬تصريحاته‭ ‬برائحة‭ ‬تقليل‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭! ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬يدّعي‭ ‬ببعوضه‭ ‬الغريب‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬مساعدة‭ ‬البشر‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الملاريا‭! ‬ولكأن‭ ‬مرض‭ ‬‮«‬الملاريا‮»‬‭ ‬أمر‭ ‬مستجد‭ ‬على‭ ‬العالم‭! ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬الطب‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬به‭! ‬حتى‭ ‬يأتي‭ ‬هو‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬مرور‭ ‬مشروعه‭ ‬الخاص‭ ‬ومختبره‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬البعوض،‭ ‬ليمارس‭ (‬السيادة‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭) ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬رغم‭ ‬الاتهامات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تلاحقه‭ ‬وتلاحق‭ ‬شركاته‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يموّلها‭ ‬ويتربح‭ ‬منها‭ ‬المليارات؟‭! ‬بل‭ ‬ويجرؤ‭ ‬ليخاطب‭ ‬العالم‭ ‬برسالة‭ ‬طمأنة‭ ‬ونصائح‭ ‬بشراء‭ ‬بعوضه‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬كمضاد‭ ‬للملاريا‭! ‬ويتمادى‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬جرأته‭ ‬بأن‭ ‬الاختبارات‭ ‬أثبتت‭ ‬أنه‭ ‬آمن‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ولا‭ ‬يشكّل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬البشر‭! ‬فيما‭ ‬تلك‭ (‬الاختبارات‭ ‬محصورة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مختبره‭ ‬البيولوجي‭ ‬لإنتاج‭ ‬البعوض‭ ‬المعدّل‭ ‬وراثيا‭)! ‬أية‭ ‬جرأة‭ ‬هذه؟‭! ‬وأي‭ ‬استخفاف‭ ‬بالبشر‭ ‬وكل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬في‭ ‬العالم؟‭! ‬ولماذا‭ ‬تصمت‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬مشروعه‭ ‬الغامض‭ ‬وهو‭ ‬ينشر‭ ‬بعوضه‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬بقرار‭ ‬خاص‭ ‬منه؟‭!‬

{ ‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الغريبة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وجوه‭ ‬من‭ ‬يُسمون‭ ‬بـ‭(‬أتباع‭ ‬النخبة‭ ‬العالمية‭!) ‬يتصرفون‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬هواهم‭! ‬ويجعلون‭ ‬من‭ ‬البشرية‭ ‬وكأنها‭ ‬‮«‬فئران‭ ‬تجارب‮»‬‭ ‬لمشاريع‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬أحد‭ ‬ماهيتها‭ ‬وأبعادها‭! ‬لتنتهي‭ ‬بعدها‭ ‬بتصريحات‭ ‬طمأنة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبارها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬طبي‭! ‬بل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬تحذّر‭ ‬من‭ ‬‮«‬وباء‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬وأوبئة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭! ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬فيما‭ ‬يطلقه‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬ومشاريع‭ ‬مختبرية‭ ‬وحشرات‭ ‬معدّلة‭ ‬وراثياً‭! ‬ما‭ ‬سُمي‭ ‬بعد‭ ‬تصريح‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬بحرب‭ ‬البعوض‭ ‬الذي‭ ‬سيأخذ‭ ‬مفاعيله‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭! ‬ولكأن‭ ‬البشرية‭ ‬ينقصها‭ ‬اليوم‭ ‬وسط‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬غرائب‭ ‬وكوارث‭ ‬وفوضى‭ ‬مناخية،‭ ‬واحد‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬جيتس‮»‬‭ ‬ليطلق‭ ‬مشاريعه‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬كثيرون‭ ‬أنها‭ ‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬البشرية‭ ‬والعالم‭ ‬وسط‭ ‬صمت‭ ‬عالمي‭ ‬مريب‭! ‬وحسبنا‭ ‬الله‭ ‬ونِعم‭ ‬الوكيل‭.‬