إجراءات‭ ‬مطولة‭ ‬ومعقدة،‭ ‬وبيروقراطية‭ ‬ثقيلة،‭ ‬ولجان‭ ‬ولقاءات‭ ‬ومقابلات،‭ ‬وساعات‭ ‬وأيام‭ ‬وشهور‭ ‬للانتظار‭ ‬في‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي،‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬ومستشفى‭ ‬حكومي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لصرف‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬الإعاقة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭..!! ‬ألا‭ ‬توجد‭ ‬آلية‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬إنسانية‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭..‬؟؟

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭:‬

خلال‭ ‬مشاركتي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬استوقفني‭ ‬جناح‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬وام‮»‬،‭ ‬ولاحظت‭ ‬وجود‭ ‬منصات‭ ‬تفاعلية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي،‭ ‬والتحرير‭ ‬الصحفي،‭ ‬والوعي‭ ‬المجتمعي،‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬للمجتمع‭ ‬الإماراتي‭.‬

المنصة‭ ‬الأولى‭ ‬اسمها‭: ‬‮«‬اصنع‭ ‬خبراً‭ ‬في‭ ‬وام‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تستخدم‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬الأخبار‭ ‬والتقارير،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬أمامك‭ ‬جهاز‭ ‬كمبيوتر‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬عمله‭ ‬ليكون‭ ‬محررا‭ ‬صحفيا‭ ‬ماهرا‭.. ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكتب‭ ‬عنوانا‭ ‬للخبر،‭ ‬وخمس‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬أربع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬رؤوس‭ ‬أقلام‭ ‬بسيطة‭ ‬وقصيرة‭ ‬جدا‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬كلمات‭ ‬مثلا،‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬ثوان‭ ‬ستجد‭ ‬خبرا‭ ‬مكتوبا‭ ‬ومصاغا‭ ‬بشكل‭ ‬مهني‭ ‬احترافي،‭ ‬ربما‭ ‬يتجاوز‭ ‬الصفحتين،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬خدمة‭ ‬تزويد‭ ‬الخبر‭ ‬بالصور‭ ‬والفيديو‭.‬

وقد‭ ‬جربت‭ ‬ذلك‭ ‬بنفسي‭ ‬بحيث‭ ‬كتب‭ ‬عنوان‭ ‬الخبر‭ ‬عن‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري،‭ ‬وبعض‭ ‬المعلومات‭ ‬الرئيسية‭ ‬عن‭ ‬الشوارع‭ ‬والزمان‭ ‬والمكان‭.. ‬واكتفيت‭ ‬بذلك،‭ ‬وبعد‭ ‬ثوان‭ ‬خرج‭ ‬الخبر‭ ‬كاملا‭ ‬مصاغا‭ ‬ومراجعا‭ ‬لغويا‭ ‬وبالصورة‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تحاكي‭ ‬الخبر،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عشر‭ ‬كلمات‭ ‬فإن‭ ‬الخبر‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬200‭ ‬كلمة،‭ ‬وعبر‭ ‬المحرر‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

والمنصة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬لفتت‭ ‬انتباهي‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬فبركة‭ ‬الأخبار‭ ‬ومصداقية‭ ‬وام‮»‬،‭ ‬بحيث‭ ‬تخوض‭ ‬تجربة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬فبركة‭ ‬الأخبار‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة،‭ ‬وكيف‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تمثيلي‭ ‬وإخراج‭ ‬فني،‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬جدا‭ ‬تصديقه‭ ‬والاقتناع‭ ‬به،‭ ‬ويصعب‭ ‬اكتشاف‭ ‬زيفه‭ ‬وخداعه‭.. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬جاء‭ ‬دور‭ ‬التوعية‭ ‬للجمهور‭ ‬حول‭ ‬مخاطر‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وأخباره‭.‬

أكثر‭ ‬ما‭ ‬أعجبني‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬تمت‭ ‬بأياد‭ ‬إماراتية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتم‭ ‬استثمار‭ ‬العقول‭ ‬الإماراتية‭ ‬والبحوث‭ ‬ومشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬برامج‭ ‬تنفع‭ ‬المجتمع‭ ‬وتواكب‭ ‬التطور‭ ‬وتتجه‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭.‬

هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدعونا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬وهي‭ ‬تتسابق‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتخريج‭ ‬أفواج‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬سنويا،‭ ‬ماذا‭ ‬قدمت‭ ‬للمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأبحاث‭ ‬والمشاريع؟‭ ‬وماذا‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية؟‭ ‬

تجربة‭ ‬ومشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬تستحق‭ ‬الاستفادة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بنا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والمشتركة‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

ظاهرة‭ ‬إيقاف‭ ‬القوارب‭ ‬البحرية‭ ‬عند‭ ‬المنازل،‭ ‬ومضايقة‭ ‬الجيران‭ ‬والطرقات،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إيقافها‭ ‬في‭ ‬المرافئ‭.. ‬ومظاهر‭ ‬كثيرة‭ ‬غير‭ ‬حضارية‭ ‬ولا‭ ‬قانونية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬والتي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوعية‭ ‬والحملات‭ ‬الميدانية‭ ‬من‭ ‬البلدية‭.‬