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حادث مروع سببه منشار.. رجل يلملم أحشاءه في قميص

9/18/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرض‭ ‬رجل‭ ‬بريطاني‭ ‬يدعى‭ ‬بريندان‭ ‬كلانسي،‭ ‬لإصابة‭ ‬خطرة‭ ‬من‭ ‬المنشار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستخدمه‭ ‬أثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بقص‭ ‬بعض‭ ‬القطع‭ ‬الخشبية‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬منزله‭.‬

وتبعثرت‭ ‬أمعاؤه‭ ‬خارج‭ ‬جسمه‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬له‭ ‬ألما‭ ‬غريبا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تماسك‭ ‬وجمعها‭ ‬في‭ ‬قميص‭ ‬وانطلق‭ ‬نحو‭ ‬المستشفى‭ ‬لإسعاف‭ ‬نفسه‭ ‬بمفرده‭.‬

وقد‭ ‬تعافى‭ ‬كلانسكي،‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬دائمة‭ ‬سوى‭ ‬ندبة‭ ‬بطول‭ ‬عدة‭ ‬سنتيمترات‭.‬

وأوضح‭ ‬كلانسكي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الصن‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬لدي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬الخشبية،‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬تعثرت‭ ‬وسقطت‭ ‬على‭ ‬المنشار‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬أمعائي‭ ‬أصبحت‭ ‬خارج‭ ‬جسمي‭ ‬ودخلت‭ ‬المنزل‭ ‬ولملمت‭ ‬أحشائي‭ ‬داخل‭ ‬قميص‭ ‬وتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬مذعورا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬زوجتي‭ ‬خارج‭ ‬المنزل،‭ ‬لذا‭ ‬قدت‭ ‬السيارة‭ ‬بنفسي‭ ‬وعندما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬ذعر‭ ‬مقدمو‭ ‬الرعاية‭ ‬من‭ ‬مشهد‭ ‬أمعائي‭ ‬المتدلية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬نقالة‭ ‬الإسعاف‭ ‬مؤلم‭ ‬للغاية‭ ‬وعندها‭ ‬بدأت‭ ‬أفقد‭ ‬تركيزي‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الألم‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نقلي‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬جراحي‭ ‬متخصص‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وختم‭: ‬‮«‬أقدر‭ ‬كم‭ ‬أنا‭ ‬محظوظ‭ ‬لكوني‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساعدني‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الحادث‮»‬‭.‬

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