حادث مروع سببه منشار.. رجل يلملم أحشاءه في قميص

حادث مروع سببه منشار.. رجل يلملم أحشاءه في قميص
التاريخ
9/18/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرض رجل بريطاني يدعى بريندان كلانسي، لإصابة خطرة من المنشار الذي كان يستخدمه أثناء قيامه بقص بعض القطع الخشبية في حديقة منزله.
وتبعثرت أمعاؤه خارج جسمه ما سبب له ألما غريبا، إلا أنه تماسك وجمعها في قميص وانطلق نحو المستشفى لإسعاف نفسه بمفرده.
وقد تعافى كلانسكي، بشكل كامل من دون أي إصابات دائمة سوى ندبة بطول عدة سنتيمترات.
وأوضح كلانسكي البالغ من العمر 67 عاما بحسب صحيفة «الصن» أنه «كان لدي مجموعة من المنصات الخشبية، بطريقة ما تعثرت وسقطت على المنشار».
وتابع: «أدركت أن أمعائي أصبحت خارج جسمي ودخلت المنزل ولملمت أحشائي داخل قميص وتوجهت إلى المستشفى مذعورا».
وأضاف: «كانت زوجتي خارج المنزل، لذا قدت السيارة بنفسي وعندما وصلت إلى المستشفى، ذعر مقدمو الرعاية من مشهد أمعائي المتدلية». وأشار إلى أنه «كان النزول إلى نقالة الإسعاف مؤلم للغاية وعندها بدأت أفقد تركيزي من شدة الألم».
ولفت إلى أنه «تم نقلي إلى مستشفى جراحي متخصص حيث تم إنقاذ حياتي».
وختم: «أقدر كم أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة، أريد أن أشكر كل من ساعدني في يوم الحادث».
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