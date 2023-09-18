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الجيش الأمـريـكـي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن... طائرة مقاتلة

9/18/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طلب‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كارولاينا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مساعدته‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬إف‭-‬35‮»‬‭ ‬المتطورة‭ ‬بعد‭ ‬تحطمها‭ ‬الأحد‭. ‬

وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬العسكرية‭ ‬بأن‭ ‬الطيار‭ ‬اضطر‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬حادث‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬القفز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والمزودة‭ ‬بتقنيات‭ ‬لتفادي‭ ‬الرصد‭ ‬من‭ ‬الرادار‭. ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تصنعها‭ ‬شركة‭ ‬لوكهيد‭ ‬مارتن،‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

وبينما‭ ‬نجا‭ ‬الربان،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الطائرة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬قاعدة‭ ‬تشارلستون‭ ‬لطلب‭ ‬مساعدة‭ ‬السكان‭. ‬

ونشر‭ ‬الحساب‭ ‬العائد‭ ‬للقاعدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬منشورا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لديكم‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬الـ‭ ‬إف‭-‬35،‭ ‬يرجى‭ ‬الاتصال‭ ‬بمركز‭ ‬عمليات‭ ‬الدفاع‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬القاعدة‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬تتمّ‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بحيرتين‭ ‬تقعان‭ ‬الى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تشارلستون‭. ‬

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