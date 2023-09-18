سيدة تفقد أطرافها الأربعة بعد ((وجبة سمك بلطي))

فبحسب‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬فقدت‭ ‬لورا‭ ‬باراخاس‭ ‬أطرافها‭ ‬الأربعة‭ ‬بعد‭ ‬تناولها‭ ‬وجبة‭ ‬سمك‭ ‬غير‭ ‬مطهية‭ ‬جيدا،‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬مأساوية‭ ‬بدأت‭ ‬بتحول‭ ‬يديها‭ ‬وقدميها‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الأسود‭.‬

وبحسب‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أصيبت‭ ‬السيدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بعدوى‭ ‬بكتيرية،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬طهي‭ ‬سمك‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬تيلابيا‮»‬‭ (‬والمعروف‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬بسمك‭ ‬البلطي‭) ‬جيدا‭ ‬بعد‭ ‬شرائه‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬محلية،‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياتها،‭ ‬أجبرت‭ ‬السيدة‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬بتر‭ ‬لأطرافها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضت‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬وهي‭ ‬تكافح‭ ‬العدوى‭ ‬القاتلة‭.‬

وكانت‭ ‬لورا،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لطفل‭ ‬عمره‭ ‬6‭ ‬أعوام،‭ ‬طهت‭ ‬السمكة‭ ‬بنفسها‭ ‬وأكلتها،‭ ‬وفقا‭ ‬لصديقتها‭ ‬آنا‭ ‬ميسينا،‭ ‬التي‭ ‬صرحت‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬ثقيلا‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬فظيع‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬لأي‭ ‬واحد‭ ‬منا‭. ‬

كادت‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬حياتها‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬آنا‭ ‬أن‭ ‬صديقتها‭ ‬وُضعت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬مستحثة‭ ‬طبيا،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أصابع‭ ‬يديها‭ ‬وقدميها‭ ‬وشفتها‭ ‬السفلى‭ ‬سوداء‭. ‬عانت‭ ‬تعفن‭ ‬الدم‭ ‬الكامل‭ ‬والفشل‭ ‬الكلوي‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬العدوى‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬لورا‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬بكتيريا‭ ‬‮«‬فيبريو‭ ‬فولنيفيكاس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬مائية،‭ ‬وحذرت‭ ‬منها‭ ‬مؤخرا‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬إصابة‭ ‬بهذه‭ ‬البكتيريا‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويموت‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬مصابين‭ ‬بالعدوى،‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬أخطر‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬ضعف‭ ‬المناعة‭.‬

وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬الصحة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬الشخص‭ ‬بهذه‭ ‬البكتيريا‭ ‬إذا‭ ‬أكل‭ ‬شيئا‭ ‬ملوثا‭ ‬بها،‭ ‬أو‭ ‬بتعريض‭ ‬جرح‭ ‬أو‭ ‬وشم‭ ‬للماء‭ ‬الذي‭ ‬تنتشر‭ ‬فيه‭.‬

وينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬احتياطات‭ ‬معقولة‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬لديك‭ ‬جرح‭ ‬تجنب‭ ‬الغطس‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬حتى‭ ‬يشفى‭ ‬جيدا‭. ‬

وإذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬ضعف‭ ‬المناعة‭ ‬احرص‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء،‭ ‬وتجنب‭ ‬الأنشطة‭ ‬والأطعمة‭ ‬غير‭ ‬المطهية‭ ‬جيدا‭.‬