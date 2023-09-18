Tuesday, 19 September 2023 03:06 GMT

سيدة تفقد أطرافها الأربعة بعد ((وجبة سمك بلطي))

9/18/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسببت‭ ‬وجبة‭ ‬عشاء‭ ‬في‭ ‬مأساة‭ ‬لسيدة‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬40‭ ‬عاما‭.‬

فبحسب‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬فقدت‭ ‬لورا‭ ‬باراخاس‭ ‬أطرافها‭ ‬الأربعة‭ ‬بعد‭ ‬تناولها‭ ‬وجبة‭ ‬سمك‭ ‬غير‭ ‬مطهية‭ ‬جيدا،‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬مأساوية‭ ‬بدأت‭ ‬بتحول‭ ‬يديها‭ ‬وقدميها‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الأسود‭.‬

وبحسب‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أصيبت‭ ‬السيدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بعدوى‭ ‬بكتيرية،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬طهي‭ ‬سمك‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬تيلابيا‮»‬‭ (‬والمعروف‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬بسمك‭ ‬البلطي‭) ‬جيدا‭ ‬بعد‭ ‬شرائه‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬محلية،‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياتها،‭ ‬أجبرت‭ ‬السيدة‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬بتر‭ ‬لأطرافها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضت‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬وهي‭ ‬تكافح‭ ‬العدوى‭ ‬القاتلة‭.‬

وكانت‭ ‬لورا،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لطفل‭ ‬عمره‭ ‬6‭ ‬أعوام،‭ ‬طهت‭ ‬السمكة‭ ‬بنفسها‭ ‬وأكلتها،‭ ‬وفقا‭ ‬لصديقتها‭ ‬آنا‭ ‬ميسينا،‭ ‬التي‭ ‬صرحت‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬ثقيلا‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬فظيع‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬لأي‭ ‬واحد‭ ‬منا‭. ‬

كادت‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬حياتها‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬آنا‭ ‬أن‭ ‬صديقتها‭ ‬وُضعت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬مستحثة‭ ‬طبيا،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أصابع‭ ‬يديها‭ ‬وقدميها‭ ‬وشفتها‭ ‬السفلى‭ ‬سوداء‭. ‬عانت‭ ‬تعفن‭ ‬الدم‭ ‬الكامل‭ ‬والفشل‭ ‬الكلوي‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬العدوى‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬لورا‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬بكتيريا‭ ‬‮«‬فيبريو‭ ‬فولنيفيكاس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬مائية،‭ ‬وحذرت‭ ‬منها‭ ‬مؤخرا‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬إصابة‭ ‬بهذه‭ ‬البكتيريا‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويموت‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬مصابين‭ ‬بالعدوى،‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬أخطر‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬ضعف‭ ‬المناعة‭.‬

وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬الصحة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬الشخص‭ ‬بهذه‭ ‬البكتيريا‭ ‬إذا‭ ‬أكل‭ ‬شيئا‭ ‬ملوثا‭ ‬بها،‭ ‬أو‭ ‬بتعريض‭ ‬جرح‭ ‬أو‭ ‬وشم‭ ‬للماء‭ ‬الذي‭ ‬تنتشر‭ ‬فيه‭.‬

وينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬احتياطات‭ ‬معقولة‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬لديك‭ ‬جرح‭ ‬تجنب‭ ‬الغطس‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬حتى‭ ‬يشفى‭ ‬جيدا‭. ‬

وإذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬ضعف‭ ‬المناعة‭ ‬احرص‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء،‭ ‬وتجنب‭ ‬الأنشطة‭ ‬والأطعمة‭ ‬غير‭ ‬المطهية‭ ‬جيدا‭.‬

MENAFN18092023000055011008ID1107094089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث