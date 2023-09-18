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بعنوان ((مضاءة بأشعة القمر))..((نون باي نور)) تقدم مجموعتها لربيع وصيف 2024 في أسبوع لندن للموضة

9/18/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدّمت‭ ‬مصممتا‭ ‬‮«‬نون‭ ‬باي‭ ‬نور‮»‬‭ ‬الشيخة‭ ‬نور‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيخة‭ ‬هيا‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مجموعتهما‭ ‬لربيع‭ ‬وصيف‭ ‬2024‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مضاءة‭ ‬بأشعة‭ ‬القمر‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ «HERE at Outernet» في‭ ‬لندن‭.‬

استوحيت‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬تفاعل‭ ‬الشخصيات‭ ‬وثنائية‭ ‬الضوء‭ ‬والظل‭ ‬المشاهَدَة‭ ‬في‭ ‬القمر،‭ ‬حيث‭ ‬تجسد‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العناصر‭ ‬المتناقضة‭ ‬في‭ ‬الألوان‭ ‬والأقمشة‭ ‬والهيكل‭ ‬والمزاج‭ ‬والقصة‭.‬

تُضفي‭ ‬الأكمام‭ ‬بتصميم‭ ‬شبيه‭ ‬بالعباءة‭ ‬تأثيرًا‭ ‬هوائيًا‭ ‬ومتجانسًا،‭ ‬مع‭ ‬قَصَات‭ ‬منخفضة‭ ‬وأساور‭ ‬تضيق‭. ‬أما‭ ‬القمصان‭ ‬ذات‭ ‬القَصَّة‭ ‬المربعة‭ ‬فبعضها‭ ‬قصيرة‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬تتميز‭ ‬بأطراف‭ ‬مزركشة‭ ‬بأزرار‭. ‬تظهر‭ ‬جيوب‭ ‬الشحن‭ ‬العملية‭ ‬بأناقة‭ ‬على‭ ‬السراويل‭ ‬والشورتات‭ ‬والفساتين‭ ‬القطنية‭ ‬المربوطة‭ ‬في‭ ‬الخلف،‭ ‬بينما‭ ‬تتميز‭ ‬السترات‭ ‬بخطوط‭ ‬نظيفة‭ ‬وبساطة‭ ‬بدون‭ ‬بطانات‭ ‬أو‭ ‬واجهات‭ ‬أو‭ ‬قماش‭.‬

وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريقهم‭ ‬الإبداعي،‭ ‬اتبع‭ ‬المصممان‭ ‬نهجًا‭ ‬سينمائيًا‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الطبيعة‭ ‬المتعددة‭ ‬الجوانب‭ ‬لامرأة‭ ‬‮«‬نون‭ ‬باي‭ ‬نور‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الرومانسية‭ ‬والنعومة‭ ‬والاستقلالية‭ ‬والقوة‭ ‬بسلاسة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالتنوع‭ ‬والفرادة‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬نور‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬امرأتنا‭ ‬في‭ ‬نون‭ ‬باي‭ ‬نور‭ ‬هي‭ ‬تجسيد‭ ‬حقيقي‭ ‬للتنوع؛‭ ‬أم‭ ‬ورئيسة‭ ‬وقائدة‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بالشمولية‭ ‬واحتضان‭ ‬الأدوار‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تلعبها‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ويعكس‭ ‬اختيارهم‭ ‬لعرض‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬ «HERE at Outernet» التزامهم‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬لتشمل‭ ‬الجمهور‭ ‬العام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬والمشترين‭ ‬المدعوين‭ ‬فقط،‭ ‬وتمكين‭ ‬المشاة‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعرض‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

يحمل‭ ‬فيلم‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬للمصممين‭. ‬

ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نون‭ ‬باي‭ ‬نور‭ ‬للمواهب‭ ‬الإبداعية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعبير‭ ‬الفني‭.‬

وأكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬هيا‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬الظروف،‭ ‬‮«‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬يكون‭ ‬الطقس‭ ‬حارًا‭ ‬ورطبًا‭ ‬للغاية،‭ ‬لذا‭ ‬عملنا‭ ‬بالعناصر،‭ ‬الحرارة‭ ‬والرطوبة،‭ ‬أثناء‭ ‬إعدادنا‭ ‬لإطلالة‭ ‬العرض‭. ‬

قمنا‭ ‬بجعل‭ ‬المرأة‭ ‬لامعة‭ ‬ومبتلة‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنها‭ ‬خرجت‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬الاستحمام‭ ‬أو‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬واثقة‭ ‬وقوية‮»‬‭.‬

مجموعة‭ ‬نون‭ ‬باي‭ ‬نور‭ ‬لربيع‭ ‬وصيف‭ ‬2024‭ ‬تعد‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للتناقضات‭ ‬المتناغمة‭ ‬والإبداع‭ ‬المتكيف‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تصاميمها‭ ‬الساحرة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬التنوع،‭ ‬تستمر‭ ‬العلامة‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬والاحتفال‭ ‬بروح‭ ‬المرأة‭ ‬الفريدة‭. ‬

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