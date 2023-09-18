بعنوان ((مضاءة بأشعة القمر))..((نون باي نور)) تقدم مجموعتها لربيع وصيف 2024 في أسبوع لندن للموضة

بعنوان ((مضاءة بأشعة القمر))..((نون باي نور)) تقدم مجموعتها لربيع وصيف 2024 في أسبوع لندن للموضة
التاريخ
9/18/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدّمت مصممتا «نون باي نور» الشيخة نور راشد آل خليفة والشيخة هيا محمد آل خليفة مجموعتهما لربيع وصيف 2024 بعنوان «مضاءة بأشعة القمر» يوم الجمعة في «HERE at Outernet» في لندن.
استوحيت المجموعة من تفاعل الشخصيات وثنائية الضوء والظل المشاهَدَة في القمر، حيث تجسد التوازن بين العناصر المتناقضة في الألوان والأقمشة والهيكل والمزاج والقصة.
تُضفي الأكمام بتصميم شبيه بالعباءة تأثيرًا هوائيًا ومتجانسًا، مع قَصَات منخفضة وأساور تضيق. أما القمصان ذات القَصَّة المربعة فبعضها قصيرة وبعضها الآخر تتميز بأطراف مزركشة بأزرار. تظهر جيوب الشحن العملية بأناقة على السراويل والشورتات والفساتين القطنية المربوطة في الخلف، بينما تتميز السترات بخطوط نظيفة وبساطة بدون بطانات أو واجهات أو قماش.
وبالتعاون مع فريقهم الإبداعي، اتبع المصممان نهجًا سينمائيًا لاستكشاف الطبيعة المتعددة الجوانب لامرأة «نون باي نور» من خلال دمج الرومانسية والنعومة والاستقلالية والقوة بسلاسة للاحتفال بالتنوع والفرادة.
وقالت الشيخة نور آل خليفة: «امرأتنا في نون باي نور هي تجسيد حقيقي للتنوع؛ أم ورئيسة وقائدة»، مشددة على التزام العلامة التجارية بالشمولية واحتضان الأدوار المتنوعة التي تلعبها المرأة في المجتمع.
ويعكس اختيارهم لعرض المجموعة في موقع «HERE at Outernet» التزامهم بالتواصل مع جميع أفراد المجتمع لتشمل الجمهور العام بدلاً من الصحافة والمشترين المدعوين فقط، وتمكين المشاة من الاستمتاع بالعرض طوال اليوم.
يحمل فيلم عرض الأزياء، الذي تم تصويره في مؤسسة الشيخ راشد آل خليفة للفنون في البحرين، أهمية خاصة للمصممين.
ويسلط الضوء على دعم نون باي نور للمواهب الإبداعية المحلية والعالمية، وتجاوز حدود الابتكار والتعبير الفني.
وأكدت الشيخة هيا آل خليفة أهمية الابتكار والتكيف مع الظروف، «في الشرق الأوسط في شهر أغسطس يكون الطقس حارًا ورطبًا للغاية، لذا عملنا بالعناصر، الحرارة والرطوبة، أثناء إعدادنا لإطلالة العرض.
قمنا بجعل المرأة لامعة ومبتلة كما لو أنها خرجت للتو من الاستحمام أو السباحة في البحر، واثقة وقوية».
مجموعة نون باي نور لربيع وصيف 2024 تعد شهادة على رؤية العلامة التجارية للتناقضات المتناغمة والإبداع المتكيف.
ومن خلال تصاميمها الساحرة التي تجسد التنوع، تستمر العلامة في إلهام والاحتفال بروح المرأة الفريدة.
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