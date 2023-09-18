بعد تتويجه للمرة الخامسة على التواليعمار المحاري يكتسح في ناشئي التسلق والهايكنغ خليجيا ويتطلع إلى العالمية

بعد تتويجه للمرة الخامسة على التواليعمار المحاري يكتسح في ناشئي التسلق والهايكنغ خليجيا ويتطلع إلى العالمية
التاريخ
9/18/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استكمل الناشئ البحريني عمار ياسر ميرزا المحاري (11 عاما) بطولاته الخليجية عبر تصدره بطولة كاوست للناشئين التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية، برعاية الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ، ليحقق فوزه الخامس خليجيا خلال عامين، حيث حقق الناشئ عمار مركز الصدارة في بطولات البحرين والكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ومؤخرا بطولة كاوست للناشئين بمدينة جدة.
وقد أعرب عمار عن شكره وتقديره لوالديه على دعمه ومساندته من أجل الاستمرار والتألق في الرياضة التي أحبها وجد واجتهد من أجل التميز فيها، مؤكدا تطلعه إلى المشاركة في المسابقات العالمية في هذا المجال، لرفع اسم البحرين عاليا في رياضة التسلق والهايكنغ، كما وجه عمار الشكر لمدربه في «The Crag»
علي العوضي، على ما يبديه من اهتمام ورعاية له من أجل صقل وتطوير موهبته.
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