بعد تتويجه للمرة الخامسة على التواليعمار المحاري يكتسح في ناشئي التسلق والهايكنغ خليجيا ويتطلع إلى العالمية

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬عمار‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوالديه‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬والتألق‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬أحبها‭ ‬وجد‭ ‬واجتهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التميز‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التسلق‭ ‬والهايكنغ،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬عمار‭ ‬الشكر‭ ‬لمدربه‭ ‬في «The Crag» ‭

‬علي‭ ‬العوضي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صقل‭ ‬وتطوير‭ ‬موهبته‭. ‬