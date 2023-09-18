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بعد تتويجه للمرة الخامسة على التواليعمار المحاري يكتسح في ناشئي التسلق والهايكنغ خليجيا ويتطلع إلى العالمية

9/18/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استكمل‭ ‬الناشئ‭ ‬البحريني‭ ‬عمار‭ ‬ياسر‭ ‬ميرزا‭ ‬المحاري‭ (‬11‭ ‬عاما‭) ‬بطولاته‭ ‬الخليجية‭ ‬عبر‭ ‬تصدره‭ ‬بطولة‭ ‬كاوست‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬برعاية‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتسلق‭ ‬والهايكنغ،‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬خليجيا‭ ‬خلال‭ ‬عامين،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الناشئ‭ ‬عمار‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬والمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومؤخرا‭ ‬بطولة‭ ‬كاوست‭ ‬للناشئين‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬عمار‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوالديه‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬والتألق‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬أحبها‭ ‬وجد‭ ‬واجتهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التميز‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التسلق‭ ‬والهايكنغ،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬عمار‭ ‬الشكر‭ ‬لمدربه‭ ‬في «The Crag»
‬علي‭ ‬العوضي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صقل‭ ‬وتطوير‭ ‬موهبته‭. ‬

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