Tuesday, 19 September 2023 03:05 GMT

((فيرست موتورز)) تفوز بجائزة موزع السنة لعام 2023 ((من هيونداي))

9/18/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفخر‭ ‬شركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬الموزع‭ ‬الرسمي‭ ‬لسيارات‭ ‬هيونداي‭ ‬وجينيسيس،‭ ‬وهيونداي‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بإعلان‭ ‬فوزها‭ ‬بالجائزة‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬هيونداي،‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬موزع‭ ‬السنة‮»‬،‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الجائزة‭ ‬بواسطة‭ ‬أمين‭ ‬جبور،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬هيونداي‭ ‬موتور‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬سبتمبر،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬بالمعامير‭. ‬

برنامج‭ ‬موزع‭ ‬السنة،‭ ‬هو‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬هيونداي‭ ‬موتور،‭ ‬لتقدير‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬موزع‭ ‬للشركة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتمنح‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المختلفة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬المبيعات‭ ‬وأداء‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع،‭ ‬ومستوى‭ ‬المرافق‭ ‬والمنشآت،‭ ‬وجودة‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭. ‬

إن‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬يعد‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬ويمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬ثلاث
فقط‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬تفوز‭ ‬بالجائزة،‭ ‬ما‭ ‬يبين‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭. ‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬كل‭ ‬من،‭ ‬السيد‭/ ‬نواف‭ ‬الزياني،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬والسيد‭/ ‬أحسان‭ ‬شيشتي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلي‭ ‬هيونداي‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬المبيعات‭ ‬والخدمات‭ ‬والتسويق‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭/ ‬نواف‭ ‬الزياني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬وامتنانه،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬باسمي‭ ‬شخصيا‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬مساهمي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬الجائزة‭ ‬مصدرا‭ ‬لتشجيعنا‭ ‬جميعا‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬للعملاء‭ ‬والنمو‭ ‬بعلامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬هيونداي‭ ‬موتور،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدر‭ ‬تقيمنا‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الخدمات‭ ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬شركتنا‭ ‬مع‭ ‬هيونداي‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وتهدي‭ ‬شركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرائع‭ ‬لعملائها‭ ‬المحترمين،‭ ‬وشركائها‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬الصادق‭ ‬والعميق‭ ‬لدعمهم‭ ‬المستمر‭. ‬

لما‭ ‬يقارب‭ ‬العقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬ظلت‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬لاعبا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السيارات‭ ‬بالمملكة‭. ‬كموزع‭ ‬رسمي‭ ‬لسيارات‭ ‬هيونداي،‭ ‬جينسيس‭ ‬وهيونداي‭ ‬التجارية،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬الشركة‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬توقعات‭ ‬العملاء،‭ ‬وحرصت‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بهذه‭ ‬التوقعات‭ ‬وتجاوزها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬الحديث‭ ‬وإمكانياته‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتقدمة‭ ‬يقدما‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لالتزامها‭ ‬الدائم‭ ‬براحة‭ ‬العملاء‭.‬

MENAFN18092023000055011008ID1107094086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث