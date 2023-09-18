((فيرست موتورز)) تفوز بجائزة موزع السنة لعام 2023 ((من هيونداي))

((فيرست موتورز)) تفوز بجائزة موزع السنة لعام 2023 ((من هيونداي))
التاريخ
9/18/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفخر شركة فيرست موتورز، الموزع الرسمي لسيارات هيونداي وجينيسيس، وهيونداي التجارية في المملكة، بإعلان فوزها بالجائزة المميزة من هيونداي، جائزة «موزع السنة»، لعام 2023. وقد تم تقديم الجائزة بواسطة أمين جبور، مدير أول إدارة التطوير في شركة هيونداي موتور دبي، وذلك أثناء الاحتفال الذي أقيم في 5 سبتمبر، في مقر شركة فيرست موتورز بالمعامير.
برنامج موزع السنة، هو مبادرة من شركة هيونداي موتور، لتقدير أفضل 100 موزع للشركة حول العالم. وتمنح هذه الجائزة على أساس التميز في المجالات الرئيسية المختلفة، والتي تشمل المبيعات وأداء ما بعد البيع، ومستوى المرافق والمنشآت، وجودة تجربة العملاء، وإدارة الأعمال.
إن الفوز بهذه الجائزة، يعد إنجازا كبيرا ويمثل علامة فارقة لشركة فيرست موتورز، حيث أصبحت من ضمن ثلاث
فقط في دول مجلس التعاون الخليجي التي تفوز بالجائزة، ما يبين مدى التزام فيرست موتورز وحرصها على التميز في مجال السيارات.
وقد حضر هذا الاحتفال كل من، السيد/ نواف الزياني، المدير التنفيذي لشركة فيرست موتورز، والسيد/ أحسان شيشتي، المدير العام للشركة، بالإضافة إلى ممثلي هيونداي في أقسام المبيعات والخدمات والتسويق.
وقد صرح السيد/ نواف الزياني، معربا عن فخره وامتنانه، قائلا: «باسمي شخصيا ونيابة عن مساهمي وأعضاء مجلس إدارة شركة فيرست موتورز، يسرنا أن نحصل اليوم على هذه الجائزة المتميزة».
وأضاف: «سوف تكون الجائزة مصدرا لتشجيعنا جميعا لتقديم أفضل تجربة للعملاء والنمو بعلامتنا التجارية هيونداي موتور، ونحن نقدر تقيمنا لهذه الجائزة ونسعى إلى تقديم أعلى معايير الخدمات ويسرنا أن نحتفل العام المقبل بالذكرى العشرين لتأسيس شركتنا مع هيونداي إن شاء الله».
وتهدي شركة فيرست موتورز هذا الإنجاز الرائع لعملائها المحترمين، وشركائها معربة عن امتنانها الصادق والعميق لدعمهم المستمر.
لما يقارب العقدين من الزمن، ظلت فيرست موتورز لاعبا بارزا في سوق السيارات بالمملكة. كموزع رسمي لسيارات هيونداي، جينسيس وهيونداي التجارية، وقد عملت الشركة باستمرار على رفع سقف توقعات العملاء، وحرصت دائما على الوفاء بهذه التوقعات وتجاوزها. كما أن معرض فيرست موتورز الحديث وإمكانياته التكنولوجية المتقدمة يقدما المزيد من الدعم لالتزامها الدائم براحة العملاء.
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