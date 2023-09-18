((فيرست موتورز)) تفوز بجائزة موزع السنة لعام 2023 ((من هيونداي))

برنامج‭ ‬موزع‭ ‬السنة،‭ ‬هو‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬هيونداي‭ ‬موتور،‭ ‬لتقدير‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬موزع‭ ‬للشركة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتمنح‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المختلفة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬المبيعات‭ ‬وأداء‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع،‭ ‬ومستوى‭ ‬المرافق‭ ‬والمنشآت،‭ ‬وجودة‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭. ‬

إن‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬يعد‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬ويمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬ثلاث

فقط‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬تفوز‭ ‬بالجائزة،‭ ‬ما‭ ‬يبين‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭. ‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬كل‭ ‬من،‭ ‬السيد‭/ ‬نواف‭ ‬الزياني،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬والسيد‭/ ‬أحسان‭ ‬شيشتي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلي‭ ‬هيونداي‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬المبيعات‭ ‬والخدمات‭ ‬والتسويق‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭/ ‬نواف‭ ‬الزياني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬وامتنانه،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬باسمي‭ ‬شخصيا‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬مساهمي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬الجائزة‭ ‬مصدرا‭ ‬لتشجيعنا‭ ‬جميعا‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬للعملاء‭ ‬والنمو‭ ‬بعلامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬هيونداي‭ ‬موتور،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدر‭ ‬تقيمنا‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الخدمات‭ ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬شركتنا‭ ‬مع‭ ‬هيونداي‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وتهدي‭ ‬شركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرائع‭ ‬لعملائها‭ ‬المحترمين،‭ ‬وشركائها‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬الصادق‭ ‬والعميق‭ ‬لدعمهم‭ ‬المستمر‭. ‬

لما‭ ‬يقارب‭ ‬العقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬ظلت‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬لاعبا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السيارات‭ ‬بالمملكة‭. ‬كموزع‭ ‬رسمي‭ ‬لسيارات‭ ‬هيونداي،‭ ‬جينسيس‭ ‬وهيونداي‭ ‬التجارية،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬الشركة‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬توقعات‭ ‬العملاء،‭ ‬وحرصت‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بهذه‭ ‬التوقعات‭ ‬وتجاوزها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬الحديث‭ ‬وإمكانياته‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتقدمة‭ ‬يقدما‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لالتزامها‭ ‬الدائم‭ ‬براحة‭ ‬العملاء‭.‬