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بعد أن أصبحت علاجات الأسنان مكلفة الدكتورة حوراء الراشد تجيب هل يمكن وضع خطة علاجية تتناسب مع الوضع المادي؟

9/18/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬قد‭ ‬يتحمل‭ ‬المريض‭ ‬الألم‭ ‬أو‭ ‬يجرب‭ ‬العلاجات‭ ‬المنزلية‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬سوف‭ ‬توضح‭ ‬الدكتورة‭ ‬حوراء‭ ‬الراشد‭ ‬طبيب‭ ‬أسنان‭ ‬عام‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬تساؤلاتنا‭ ‬بالتفصيل‭.‬

كطبيبة‭ ‬أسنان‭ ‬يصادفني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬مع‭ ‬المراجعين‭ ‬حيث‭ ‬أرى‭ ‬مختلف‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬المادية‭ ‬والثقافية‭ ‬وهم‭ ‬يتخذون‭ ‬قرارتهم‭ ‬بشأن‭ ‬معالجة‭ ‬الأسنان‭ ‬أمامي‭ ‬في‭ ‬العيادة‭. ‬ولاحظت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬عيادات‭ ‬الأسنان‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬أن‭ ‬المراجعين‭ ‬أصبحوا‭ ‬أكثر‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الأسنان‭ ‬ومطلعين‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬الشائعة‭ ‬مثل‭ ‬علاج‭ ‬العصب‭ ‬والتلبيسات‭ ‬وغيرها‭. ‬لكن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الوعي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المراجعين‭ ‬الذين‭ ‬يرفضون‭ ‬معالجة‭ ‬أسنانهم‭. ‬

مقالي‭ ‬اليوم‭ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المراجعين‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أشير‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتياجات‭ ‬البعض‭ ‬ومقدرة‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬أسنانهم‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أحياناً‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحثهم‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬الأقل‭ ‬كلفةً،‭ ‬فبلا‭ ‬شك‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬يتمنى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المعاناة‭ ‬مع‭ ‬أمراض‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭. ‬ولكن‭ ‬أعزائي‭ ‬المراجعين،‭ ‬أتمنى‭ ‬منكم‭ ‬أن‭ ‬تتخذوا‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬عند‭ ‬انتقاء‭ ‬طبيبكم‭ ‬الذي‭ ‬يعالج‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسد‭ ‬والنظر‭ ‬للعوامل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أهم‭. ‬

الصحة‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬الاستهانة‭ ‬بها‭ ‬مهما‭ ‬حصل‭. ‬قد‭ ‬يتساءل‭ ‬البعض‭ ‬وهو‭ ‬يقرأ‭ ‬هذه‭ ‬الجمل،‭ ‬فما‭ ‬الحل‭ ‬إذًا‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬أريد‭ ‬معالجة‭ ‬الأسنان‭ ‬ووضعي‭ ‬المادي‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لي؟‭ ‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تتذكروا‭ ‬أن‭ ‬الطبيب‭ ‬الصحيح‭ ‬سوف‭ ‬يأخذ‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ويصمم‭ ‬لك‭ ‬خطة‭ ‬علاجية‭ ‬تناسب‭ ‬وضعك‭ ‬المادي‭. ‬ويمتاز‭ ‬طبيب‭ ‬عن‭ ‬غيره،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الخبرة‭ ‬والعلم‭ ‬وثقته‭ ‬بمهاراته‭ ‬العلاجية‭ ‬وجودة‭ ‬علاجه‭ ‬والمواد‭ ‬والأدوات‭ ‬التي‭ ‬يستعملها‭ ‬أثناء‭ ‬معالجته‭. ‬أي‭ ‬نعم‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬آخر‭ ‬ليقوم‭ ‬بنفس‭ ‬الإجراء‭ ‬مقابل‭ ‬سعر‭ ‬أقل،‭ ‬ولكن‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فروقات‭ ‬شاسعة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكل‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬وذكرناها‭.‬

الصحة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وصحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تتغاضى‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬العوامل‭ ‬وتنظر‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬التكلفة‭ ‬أو‭ ‬السعر‭. ‬ولأنك‭ ‬تعالج‭ ‬جزءا‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دقة‭ ‬عالية،‭ ‬فعليك‭ ‬أن‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬الطبيب‭ ‬الصحيح‭. ‬وهو‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬يمنحك‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬النظر‭ ‬لميزانيتك‭ ‬أيضاً‭. ‬وهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬نادرة،‭ ‬ولأنهم‭ ‬كذلك‭ ‬فإنهم‭ ‬يستحقون‭ ‬الثقة‭. ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬مصلحة‭ ‬صحتك،‭ ‬لا‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬مدخولهم‭ ‬الشخصي‭. ‬أولوياتهم‭ ‬تقديم‭ ‬العلاج‭ ‬السليم،‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬محتاجا‭ ‬إليه‭ ‬بالفعل‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭ ‬لديك‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬والبعيد‭. ‬وهم‭ ‬ذاتهم‭ ‬من‭ ‬يبذلون‭ ‬جهدا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬العلاج‭ ‬وتفادي‭ ‬أي‭ ‬أخطاء‭ ‬قد‭ ‬تجعلك‭ ‬في‭ ‬‮«‬دوامة‮»‬‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬والأعراض‭. ‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬‮«‬الصفقة‭ ‬الأفضل‮»‬‭ ‬في‭ ‬علاجات‭ ‬الأسنان‭ ‬لأنك‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬أسنان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬سلعة‭ ‬تباع‭ ‬وتستبدل،‭ ‬إن‭ ‬قمت‭ ‬بفعل‭ ‬ذلك‭ ‬فعلى‭ ‬الأغلب‭ ‬سينتهي‭ ‬بك‭ ‬المطاف‭ ‬بدفع‭ ‬ضعف‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬لربما‭ ‬كنت‭ ‬ستدفعه‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأيدي‭ ‬الصحيحة‭ ‬وتوفر‭ ‬على‭ ‬نفسك‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المعاناة‭.‬

كطبيبة‭ ‬أرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراجعين‭ ‬الذين‭ ‬مروا‭ ‬بتجارب‭ ‬أليمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الأسنان‭ ‬والسبب‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬أنهم‭ ‬أرادوا‭ ‬تقليل‭ ‬التكلفة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭. ‬فكانت‭ ‬نتيجة‭ ‬قلة‭ ‬الجودة،‭ ‬فشل‭ ‬العلاج‭.. ‬وبالتالي‭ ‬الإطالة‭ ‬في‭ ‬المعاناة‭ ‬وكثرة‭ ‬التكلفة‭. ‬

نصيحتي‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكم‭ ‬أعزائي‭ ‬القراء،‭ ‬لا‭ ‬تتردوا‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بصحتكم‭. ‬وعندما‭ ‬أقول‭ ‬استثمارا‭ ‬لا‭ ‬أعني‭ ‬الاستثمار‭ ‬المادي‭ ‬فقط‭. ‬أحياناً‭ ‬الفرد‭ ‬قد‭ ‬يعير‭ ‬اهتمامه‭ ‬للأشياء‭ ‬الملموسة‭ ‬مثل‭ ‬سيارته،‭ ‬أو‭ ‬لبسه‭ ‬أو‭ ‬هاتفه‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المستلزمات‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬ويعمل‭ ‬ويجتهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬جميعاً‭. ‬فلم‭ ‬لا‭ ‬تفعلوا‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬الصحة؟‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬أغلى‭ ‬ما‭ ‬تملكون؟‭ ‬استثمروا‭ ‬وقتكم،‭ ‬وجهدكم،‭ ‬واهتمامكم‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬وسترون‭ ‬كيف‭ ‬أولوياتكم‭ ‬ستعيد‭ ‬ترتيب‭ ‬نفسها‭ ‬تلقائيا‭. ‬

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