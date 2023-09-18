منتخب اليد يتابع تدريباته استعدادا للدورة الآسيوية

منتخب اليد يتابع تدريباته استعدادا للدورة الآسيوية
التاريخ
9/18/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
تابع منتخب البحرين الوطني الأول لكرة اليد تدريباته المحلية استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر القادم، ويأتي ذلك بعد عودته من معسكره التدريبي في المجر الذي أنهاه مؤخرا وانضمام اللاعبين المحترفين حسين الصياد، محمد عبدالحسين، علي عيد ومحمد حبيب، ويواصل المنتخب تدريباته على صالة اتحاد كرة اليد بأم الحصم حتى الخميس القادم موعد سفره إلى الصين.
ويدخل المنتخب البحريني منافسات الدوري الآسيوية بطموح معانقة الذهب الذي يتناسب مع تاريخه وما يمتلك من مجموعة متكاملة وعناصر مؤثرة وقادرة على متابعة التميز والإنجازات العالية التي يحققها أبناء البحرين، فقد سبق لمنتخب البحرين الأول لكرة اليد أن أحرز فضية «أسياد جاكرتا 2018» كأول منتخب بحريني للعبة جماعية يحقق هذا الإنجاز الإقليمي، ويتصاعد طموحه اليوم في ظل التطور الفني الذي يشهده بتحقيق ما هو متقدم على إنجازه السابق.
ويبدأ المنتخب البحريني مهمته القادمة بمواجهة منتخب كازاخستان يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، ويلعب المنتخب البحريني مباراته الثانية والأخيرة في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة اليد مع منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وسبق أن أجريت قرعة مسابقة لعبة كرة اليد بهذه الدورة وأوقعت المنتخب البحريني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب أوزبكستان ومنتخب كازاخستان، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الصين والكويت وتايلاند، وضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر وكوريا وهونغ كونغ، أما المجموعة الرابعة فقد ضمت أربعة مشاركين وهي منتخبات السعودية، إيران، منغوليا واليابان.
وسبق أن اختار الجهاز الفني للمنتخب 26 لاعبا في المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد الخاص بالدورة الآسيوية، وضمت القائمة عبدالله علي، علي ميرزا، محمد حميد، علي محمود، حسن السماهيجي، علي العشيري، هشام أحمد، حسن مدن، حسين عبدالله، أحمد جلال، أحمد رضا، مجتبى الزيمور، صلاح عبدالجليل، جاسم خميس، منتظر إبراهيم، محمد حبيب ناصر، محمد عبدالحسين، عادل أفروز، حسن ميرزا، محمد ميرزا، أحمد المقابي، قاسم قمبر، حسين الصياد، علي عبدالقادر، علي عيد وكميل محفوظ.
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