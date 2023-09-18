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منتخب اليد يتابع تدريباته استعدادا للدورة الآسيوية

9/18/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تابع‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬استعدادا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬مؤخرا‭ ‬وانضمام‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬ويواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬موعد‭ ‬سفره‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭.‬

ويدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الآسيوية‭ ‬بطموح‭ ‬معانقة‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬تاريخه‭ ‬وما‭ ‬يمتلك‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬وعناصر‭ ‬مؤثرة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬التميز‭ ‬والإنجازات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬فضية‭ ‬‮«‬أسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‮»‬‭ ‬كأول‭ ‬منتخب‭ ‬بحريني‭ ‬للعبة‭ ‬جماعية‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ويتصاعد‭ ‬طموحه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬بتحقيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬إنجازه‭ ‬السابق‭.‬

ويبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مهمته‭ ‬القادمة‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬كازاخستان‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أجريت‭ ‬قرعة‭ ‬مسابقة‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بهذه‭ ‬الدورة‭ ‬وأوقعت‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬ومنتخب‭ ‬كازاخستان،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬والكويت‭ ‬وتايلاند،‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر‭ ‬وكوريا‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬أربعة‭ ‬مشاركين‭ ‬وهي‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬إيران،‭ ‬منغوليا‭ ‬واليابان‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬اختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬الخاص‭ ‬بالدورة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬علي‭ ‬محمود،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬منتظر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬عادل‭ ‬أفروز،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬وكميل‭ ‬محفوظ‭.‬

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