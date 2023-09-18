منتخب الناشئين يخسر أمام كوريا الجنوبية

منتخب الناشئين يخسر أمام كوريا الجنوبية
التاريخ
9/18/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرض منتخبنا للناشئين للخسارة الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 89/62 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة نادي الريان ضمن البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين المقامة في دولة قطر خلال الفترة ما بين 17 حتى 24 سبتمبر الجاري.
وتضاءلت حظوظ منتخبنا للناشئين في التأهل إلى الدور الثاني، حيث تبقت له مواجهة صعبة امام منتخب نيوزيلندا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت مملكة البحرين.
وقدم منتخبنا للناشئين مستوى أفضل من ظهوره الأول امام الاردن، لكن فارق الطول والامكانيات البدنية وقلة الخبرة رجحت منتخب كوريا الجنوبية، وجاءت نتائج الفترات: (23/22)، (22/13) (23/7)، (21/20)، وكان أفضل المسجلين من صفوف منتخبنا للناشئين حسين السماهيجي 17 نقطة وعلي محسن 17 نقطة وحسن جميل 10 نقاط ومجتبى محمد 7 نقاط.
وتبقى هذه المشاركة مهمة جدا للاعبينا الأبطال من أجل مزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرة، حيث ينتظرهم مستقبل كبير مع الاستمرارية وزيادة جرعات التدريب وكثرة المشاركات الخارجية والمعسكرات التدريبية.
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