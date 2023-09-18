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منتخب الناشئين يخسر أمام كوريا الجنوبية

9/18/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬للخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بنتيجة‭ ‬89‭/‬62‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتضاءلت‭ ‬حظوظ‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬تبقت‭ ‬له‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬امام‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬امام‭ ‬الاردن،‭ ‬لكن‭ ‬فارق‭ ‬الطول‭ ‬والامكانيات‭ ‬البدنية‭ ‬وقلة‭ ‬الخبرة‭ ‬رجحت‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬23/22‭)‬،‭ (‬22/13‭) (‬23/7‭)‬،‭ (‬21/20‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬محسن‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬جميل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومجتبى‭ ‬محمد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

وتبقى‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬للاعبينا‭ ‬الأبطال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظرهم‭ ‬مستقبل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬الاستمرارية‭ ‬وزيادة‭ ‬جرعات‭ ‬التدريب‭ ‬وكثرة‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬والمعسكرات‭ ‬التدريبية‭.‬

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