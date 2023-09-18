كمبس يختار البقاء في النجمة
التاريخ
9/18/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختار النجم محمد حسين (كمبس) البقاء في نادي النجمة للموسم الثاني على التوالي وتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم 2023-2024 بحسب العقد المتفق عليه الذي يمتد لموسمين، ورغم انتقال عدد من اللاعبين إلى أندية محلية أخرى فإن النجمة سعى لتعويض النقص عبر التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين سواء بنظام الإعارة أو مع من يمتلكون حرية الانتقال، ويقود الفريق المدرب الوطني هاني علم يساعده محمد نجف، ومن المنتظر أن يعلن نادي النجمة عبر حساب النادي الرسمي في الانستغرام تعاقدات السلة دفعة واحدة.
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