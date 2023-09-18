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كمبس يختار البقاء في النجمة

9/18/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختار‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭) ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بحسب‭ ‬العقد‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬لموسمين،‭ ‬ورغم‭ ‬انتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬محلية‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬النجمة‭ ‬سعى‭ ‬لتعويض‭ ‬النقص‭ ‬عبر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬سواء‭ ‬بنظام‭ ‬الإعارة‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يمتلكون‭ ‬حرية‭ ‬الانتقال،‭ ‬ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬يساعده‭ ‬محمد‭ ‬نجف،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬النادي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬الانستغرام‭ ‬تعاقدات‭ ‬السلة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭.‬

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